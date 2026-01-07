Bonus mamme 2026: Il Bonus mamme 2026 è una misura introdotta dalla Legge di Bilancio per sostenere le lavoratrici con figli, attraverso un contributo economico diretto. Rispetto allo scorso anno, l’incentivo risulta potenziato: l’importo massimo annuo passa infatti da 480 a 720 euro, rendendo il bonus più incisivo sul reddito delle madri lavoratrici.

Si tratta di un aiuto che non è legato all’ISEE, ma esclusivamente al reddito da lavoro della madre, con l’obiettivo di favorire l’occupazione femminile e sostenere la genitorialità.

A chi spetta il bonus mamme 2026

Il bonus è destinato alle madri lavoratrici dipendenti e autonome che abbiano almeno due figli a carico. Una delle principali novità del 2026 riguarda proprio l’estensione della misura alle lavoratrici autonome, iscritte alle gestioni previdenziali INPS o alle casse professionali.

Restano invece escluse:

le lavoratrici domestiche;

le madri che rientrano già nel regime di esonero contributivo per chi ha tre o più figli e un contratto a tempo indeterminato, considerato una misura alternativa.

Bonus mamme 2026: requisiti anagrafici e di reddito

Per accedere al Bonus mamme 2026 è necessario rispettare precisi requisiti:

avere almeno due figli a carico;

il figlio più piccolo deve avere meno di 10 anni;

il limite di età sale a 18 anni per le famiglie con tre o più figli.

È previsto inoltre un tetto di reddito: il reddito annuo da lavoro della madre non deve superare 40.000 euro. Nel calcolo non rientrano:

i redditi del coniuge;

altre entrate diverse da quelle lavorative.

Importo del bonus mamme 2026

L’importo del bonus è pari a 60 euro per ogni mese di lavoro svolto, fino a un massimo di 720 euro annui. In caso di attività lavorativa non continuativa, il contributo viene riconosciuto in modo proporzionale ai mesi effettivamente lavorati.

Il Bonus mamme 2026 è esente da IRPEF e non incide sul calcolo dell’ISEE, risultando quindi neutro ai fini dell’accesso ad altre agevolazioni sociali.

Come presentare domanda all’INPS

La domanda per il Bonus mamme 2026 deve essere presentata online sul sito dell’INPS, a partire dal 1° gennaio 2026. Il contributo viene erogato in un’unica soluzione nel mese di dicembre, sulla base dei mesi lavorati nell’anno di riferimento.

Bonus mamme 2026: cumulabilità con altri aiuti

Il bonus è cumulabile con le principali misure di sostegno alle famiglie, tra cui:

Assegno Unico e Universale;

detrazioni fiscali per figli a carico.

Non è invece cumulabile con l’esonero contributivo per madri con tre o più figli a tempo indeterminato, che resta una misura alternativa.