Continua l’attività eruttiva sull’Etna, che durante le ultime ore ha subito un cambiamento significato. Le eruzioni stromboliane dei crateri sommitali si sono lentamente trasformate in fontane di lava accompagnata dall’emissione di cenere vulcanica. Questo è quanto emerge dal Vona (Volcano observatory notices for aviation), ovvero l’avviso per l’aviazione, di colore rosso, il massimo livello su una scala di quattro, emesso dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo di Catania. Dalla rete di monitoraggio dell’Ingv-Oe si osservano alti livelli dei valori del tremore vulcanico

Al momento, l’eruzione non ha avuto impatti sulla piena operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania. A breve l’Ingv di Catania dovrebbe emanare un comunicato con ulteriori dettagli.

In aggiornamento…