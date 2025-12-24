È stato pubblicato il nuovo Concorso RIPAM, uno dei più attesi del 2025–2026, che prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 3997 Assistenti diplomati presso numerose Amministrazioni pubbliche su tutto il territorio nazionale.

Si tratta di una grande opportunità per chi è in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e desidera entrare nella Pubblica Amministrazione

I vincitori del concorso RIPAM saranno assunti in diversi enti e ministeri, tra cui:

Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia per l’Italia Digitale, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero del Turismo, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero della Cultura, Ministero della Giustizia

Le assunzioni avverranno con contratto a tempo indeterminato, rendendo il concorso particolarmente attrattivo.

Posti disponibili nel CONCORSO RIPAM: 3997 Assistenti

Il CONCORSO RIPAM prevede il reclutamento di personale non dirigenziale, così suddiviso:

2913 Assistenti amministrativi

(Codici AMM-01 fino ad AMM-20, distribuiti su base territoriale)

498 Assistenti economici

(Codici ECO-01 fino a ECO-20)

583 Assistenti informatici

(Codici INF-01 fino a INF-20 )

3 Assistenti tecnici

(Codici TEC-01, TEC-02, TEC-03)

Ogni candidato potrà scegliere il codice concorso e l’ambito territoriale di interesse secondo quanto indicato nel bando ufficiale

Requisiti richiesti per il CONCORSO RIPAM 2026

Per partecipare al concorso RIPAM è necessario possedere i requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici. In particolare:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale o titolo equipollente;

quinquennale o titolo equipollente; cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea (art. 38 D.lgs. 165/2001);

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

assenza di provvedimenti di destituzione, dispensa o licenziamento dalla PA;

assenza di condanne penali incompatibili con l’assunzione;

idoneità fisica all’impiego.

Per alcuni profili sono previsti requisiti aggiuntivi:

conoscenza della lingua francese per i candidati destinati alla Valle d’Aosta;

per i candidati destinati alla Valle d’Aosta; condotta incensurabile per i posti presso il Ministero dell’Interno e il Ministero della Giustizia

Come si svolge la selezione

La procedura concorsuale sarà gestita dalla Commissione RIPAM, con il supporto di Formez PA.

Il concorso RIPAM è organizzato su base territoriale e prevede:

una prova scritta; la valutazione dei titoli, effettuata solo dopo il superamento della prova scritta.

La prova si svolgerà esclusivamente in modalità digitale, tramite piattaforme informatiche, anche in sedi decentrate e con più sessioni.

Per i candidati della Valle d’Aosta, la prova si terrà ad Aosta.

La prova scritta del CONCORSO RIPAM consiste in un test di 40 quesiti a risposta multipla, da svolgere in 60 minuti, con un punteggio massimo di 30 punti:

25 quesiti sulle materie specifiche e comuni ai vari codici concorso;

sulle materie specifiche e comuni ai vari codici concorso; 7 quesiti di logica , ragionamento critico-deduttivo e verbale;

, ragionamento critico-deduttivo e verbale; 8 quesiti situazionali su casi organizzativi e gestionali.

Punteggio:

risposta esatta: +0,75

risposta errata: -0,25

risposta non data: 0

La prova è superata con un punteggio minimo di 21/30.

Non è prevista la pubblicazione della banca dati prima dell’esame

CONCORSO RIPAM 2026: come presentare la domanda

La domanda di partecipazione al CONCORSO RIPAM 3997 Assistenti deve essere presentata entro il 27 gennaio 2026 esclusivamente tramite il portale inPA.

Per candidarsi è necessario:

possedere una PEC personale o un domicilio digitale;

o un domicilio digitale; autenticarsi tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS ;

; versare una quota di partecipazione di 10 euro, a pena di esclusione.

In caso di difficoltà tecniche, è consigliabile consultare le guide ufficiali per la registrazione e l’invio della candidatura su inPA.