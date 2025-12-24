È stato pubblicato il nuovo Concorso RIPAM, uno dei più attesi del 2025–2026, che prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 3997 Assistenti diplomati presso numerose Amministrazioni pubbliche su tutto il territorio nazionale.
Si tratta di una grande opportunità per chi è in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e desidera entrare nella Pubblica Amministrazione
I vincitori del concorso RIPAM saranno assunti in diversi enti e ministeri, tra cui:
Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia per l’Italia Digitale, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero del Turismo, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero della Cultura, Ministero della Giustizia
Le assunzioni avverranno con contratto a tempo indeterminato, rendendo il concorso particolarmente attrattivo.
Posti disponibili nel CONCORSO RIPAM: 3997 Assistenti
Il CONCORSO RIPAM prevede il reclutamento di personale non dirigenziale, così suddiviso:
-
2913 Assistenti amministrativi
(Codici AMM-01 fino ad AMM-20, distribuiti su base territoriale)
-
498 Assistenti economici
(Codici ECO-01 fino a ECO-20)
-
583 Assistenti informatici
(Codici INF-01 fino a INF-20 )
-
3 Assistenti tecnici
(Codici TEC-01, TEC-02, TEC-03)
Ogni candidato potrà scegliere il codice concorso e l’ambito territoriale di interesse secondo quanto indicato nel bando ufficiale
Requisiti richiesti per il CONCORSO RIPAM 2026
Per partecipare al concorso RIPAM è necessario possedere i requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici. In particolare:
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale o titolo equipollente;
- cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea (art. 38 D.lgs. 165/2001);
- maggiore età;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
- assenza di provvedimenti di destituzione, dispensa o licenziamento dalla PA;
- assenza di condanne penali incompatibili con l’assunzione;
- idoneità fisica all’impiego.
- Per alcuni profili sono previsti requisiti aggiuntivi:
- conoscenza della lingua francese per i candidati destinati alla Valle d’Aosta;
- condotta incensurabile per i posti presso il Ministero dell’Interno e il Ministero della Giustizia
Come si svolge la selezione
La procedura concorsuale sarà gestita dalla Commissione RIPAM, con il supporto di Formez PA.
Il concorso RIPAM è organizzato su base territoriale e prevede:
-
una prova scritta;
-
la valutazione dei titoli, effettuata solo dopo il superamento della prova scritta.
La prova si svolgerà esclusivamente in modalità digitale, tramite piattaforme informatiche, anche in sedi decentrate e con più sessioni.
Per i candidati della Valle d’Aosta, la prova si terrà ad Aosta.
La prova scritta del CONCORSO RIPAM consiste in un test di 40 quesiti a risposta multipla, da svolgere in 60 minuti, con un punteggio massimo di 30 punti:
- 25 quesiti sulle materie specifiche e comuni ai vari codici concorso;
- 7 quesiti di logica, ragionamento critico-deduttivo e verbale;
- 8 quesiti situazionali su casi organizzativi e gestionali.
Punteggio:
- risposta esatta: +0,75
- risposta errata: -0,25
- risposta non data: 0
La prova è superata con un punteggio minimo di 21/30.
Non è prevista la pubblicazione della banca dati prima dell’esame
CONCORSO RIPAM 2026: come presentare la domanda
La domanda di partecipazione al CONCORSO RIPAM 3997 Assistenti deve essere presentata entro il 27 gennaio 2026 esclusivamente tramite il portale inPA.
Per candidarsi è necessario:
- possedere una PEC personale o un domicilio digitale;
- autenticarsi tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS;
- versare una quota di partecipazione di 10 euro, a pena di esclusione.
In caso di difficoltà tecniche, è consigliabile consultare le guide ufficiali per la registrazione e l’invio della candidatura su inPA.