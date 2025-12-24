È stato pubblicato il nuovo concorso Regione Sicilia per il potenziamento dei Centri per l’Impiego. La Regione Siciliana ha infatti indetto un concorso pubblico finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 200 Funzionari nell’area giuridica ed economica (ex categoria D).

Si tratta di un’importante opportunità per chi desidera lavorare nella pubblica amministrazione regionale, contribuendo al rafforzamento dei servizi per il lavoro sul territorio.

Concorso Regione Sicilia: quanti posti sono disponibili

Il bando del concorso Regione Sicilia prevede la suddivisione dei 200 posti tra diversi profili professionali, tutti destinati ai Centri per l’Impiego regionali. Nel dettaglio, i posti messi a concorso sono:

80 unità – Specialista Amministrativo Contabile (Codice SAC)

95 unità – Specialista Mercato e Servizi per il Lavoro (Codice SMSL)

25 unità – Specialista Informatico Statistico (Codice SIST)

I funzionari selezionati saranno impiegati nelle attività di gestione amministrativa, supporto alle politiche attive del lavoro e sviluppo dei sistemi informativi e statistici.

Requisiti di partecipazione al concorso Regione Sicilia

Per partecipare al concorso Regione Sicilia è necessario possedere i requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego. In particolare, i candidati devono avere:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica all’impiego;

assenza di condanne penali che impediscano l’assunzione nella pubblica amministrazione;

non essere stati destituiti, dispensati o licenziati da un impiego pubblico;

qualità morali e di condotta adeguate allo svolgimento delle funzioni richieste.

Il possesso di tutti i requisiti è fondamentale per l’ammissione alla procedura concorsuale

Uno degli aspetti centrali del concorso Regione Sicilia riguarda i titoli di studio, che variano in base al profilo per cui si presenta domanda. Il bando prevede titoli accademici specifici per ciascun codice di concorso (SAC, SMSL, SIST), generalmente riconducibili a lauree in ambito giuridico, economico, sociale o informatico-statistico.

È quindi fondamentale verificare attentamente, nel bando ufficiale, il titolo di studio richiesto per il profilo scelto, per evitare l’esclusione dalla selezione.

Concorso Regione Sicilia: come prepararsi

Considerato l’alto numero di candidati attesi, una preparazione mirata è essenziale per superare le prove del concorso Regione Sicilia. È consigliabile studiare:

diritto amministrativo e normativa sul pubblico impiego;

legislazione regionale siciliana;

politiche attive del lavoro e funzionamento dei Centri per l’Impiego;

materie specifiche legate al profilo prescelto.

Per questo motivo, molti candidati scelgono di affidarsi a manuali specifici per il concorso Regione Sicilia, progettati in base al programma ufficiale e aggiornati alla normativa più recente.