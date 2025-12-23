Bando Inps borse di studio: disposto per l’anno accademico 2025/2026 rappresenta una grande occasione per figli o orfani di iscritti e pensionati appartenenti alle tre gestioni dell’Istituto: Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, Assistenza Magistrale e Fondo Ipost. L’iniziativa è rivolta a studenti iscritti a corsi universitari di laurea e a percorsi di specializzazione post lauream, offrendo un sostegno economico concreto per chi desidera proseguire negli studi senza ostacoli finanziari. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online tramite il Portale prestazioni welfare dell’INPS, dalle ore 12.00 del 29 gennaio 2026 fino alle ore 12.00 del 2 marzo 2026, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle procedure in modo semplice e trasparente. Di seguito, tutte le informazioni utili da conoscere per accedere all’incentivo.

Bando Inps borse di studio: numero di borse e importi

Il bando mette a disposizione 13.328 borse di studio, ciascuna del valore di 2.000 euro, suddivise tra le diverse gestioni dell’INPS. La Gestione Unitaria prevede 9.900 borse per i corsi di laurea e per Conservatori, Accademie di Belle Arti o istituzioni equivalenti anche all’estero, oltre a 300 borse per corsi post lauream. La Gestione Assistenza Magistrale assegna 2.900 borse per corsi di laurea e 80 per corsi post lauream, mentre il Fondo Ipost include 45 borse per corsi di laurea e 3 per post lauream. Lo schema così predisposto, permetterà di coprire un’ampia fascia di studenti, garantendo supporto sia ai percorsi universitari tradizionali sia ai corsi di alta formazione.

Bando Inps borse di studio: requisiti di partecipazione

Possono partecipare all’iniziativa studenti di età inferiore ai 32 anni alla scadenza del bando, che non abbiano già ricevuto altri benefici superiori al 50% della borsa INPS per lo stesso anno accademico. Sono esclusi master di I e II livello, dottorati, corsi part-time e scuole di specializzazione in medicina. I corsi frequentati in Paesi UE sono ammessi se legalmente riconosciuti come equivalenti a quelli italiani. Gli studenti devono essere regolarmente iscritti, senza essere ripetenti o fuori corso, e aver completato tutti gli esami previsti dal piano di studi. La media minima richiesta per i corsi di laurea è 24/30, mentre per chi si laurea nello stesso anno è richiesta una votazione non inferiore a 88/110. Per i corsi post lauream, è necessaria una laurea con votazione minima di 92/110 e iscrizione regolare all’anno accademico 2025/2026; queste borse possono essere cumulate con eventuali contributi Erasmus.

Come presentare la domanda e tempistiche

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online tramite il portale INPS con scadenza fissata per le ore 12.00 del 2 marzo 2026. Tutti i dettagli sui requisiti, le modalità di compilazione e le informazioni sui benefici saranno disponibili sul sito ufficiale dell’INPS. L’iniziativa conferma l’impegno dell’INPS nel sostenere concretamente gli studenti meritevoli e nel promuovere l’accesso all’istruzione superiore.