ERSU bando borse di studio: È stato pubblicato online il nuovo Bando di concorso ERSU Catania relativo all’Anno Accademico 2025/2026, finalizzato all’assegnazione di borse di studio e degli altri contributi economici e servizi. L’ente informa gli studenti interessati che il bando è già disponibile per la consultazione sul sito ufficiale di “ERSU Catania”.

ERSU bando borse di studio: scadenze

L’invio della domanda per richiedere borse di studio ed altri contributi economici, è possibile a partire dalle ore 19:00 del 26 giugno e fino al 10 agosto 2025 alle ore 14:00. La pubblicazione dell’elenco con i partecipanti è prevista per il 10 settembre.

Il bando prevede anche ulteriori scadenze importanti da tenere a mente:

Dal 11 settembre ore 09:00 al 21 settembre ore 14:00 , sarà possibile presentare online il modulo di rettifica/integrazione dei dati dichiarati nella richiesta di partecipazione al Concorso;

, sarà possibile presentare online il modulo di rettifica/integrazione dei dati dichiarati nella richiesta di partecipazione al Concorso; Per il trasferimento delle richieste provenienti da altri Enti per studenti e studentesse di primo anno sono previste le scadenze: con servizio abitativo entro il 21 settembre, senza servizio abitativo entro il 21 ottobre ;

; Entro le ore 14:00 del 24 novembre, sarà possibile regolarizzare la richiesta di partecipazione al concorso.

Le graduatorie relative ai servizi abitativi per il primo anno e per gli anni successivi saranno pubblicate entro il 30 settembre 2025; entro il 12 dicembre 2025 saranno invece rese note le graduatorie con la designazione degli assegnatari delle borse di studio, mentre quelle assestate per gli anni successivi al primo verranno pubblicate entro il 30 aprile 2026; infine, entro il 18 dicembre 2026 saranno pubblicate le graduatorie assestate relative alle borse di studio per i primi anni.

ERSU bando borse di studio: come presentare domanda

Per inoltrare la domanda è necessario collegarsi al sito istituzionale e accedere all’area riservata del “Portale studenti ERSU”, seguendo la procedura prevista all’articolo 3 del bando ufficiale. Gli studenti italiani e gli stranieri residenti in Italia dovranno accedere tramite SPID o CIE, mentre gli studenti internazionali non residenti e i minorenni potranno utilizzare le credenziali fornite dall’Ente dopo la registrazione. Una volta effettuato l’accesso, sarà possibile compilare una nuova “Richiesta benefici AA 2025/26”, inserendo le informazioni richieste e confermando la procedura tramite codice OTP (solo per chi accede con codice fiscale e password). In caso di errore, sarà possibile annullare la domanda e ripetere la procedura: farà fede l’ultima richiesta inviata. L’assistenza tecnica sarà disponibile fino alle ore 13:00 del 9 agosto 2025.

ERSU bando borse di studio: graduatorie e servizio part-time

L’esito del concorso ERSU per l’a.a. 2025/2026 sarà definito attraverso tre tipologie di graduatorie pubblicate in momenti diversi: le Graduatorie ordinarie, le Graduatorie con designazione degli assegnatari e le Graduatorie assestate. Nella prima fase, gli studenti potranno risultare idonei, respinti o idonei sospesi (in attesa di verifiche su uno o più requisiti). In un secondo momento, in base ai fondi disponibili, saranno individuati gli assegnatari delle borse, mentre gli idonei esclusi per esaurimento risorse resteranno comunque in graduatoria. La terza e ultima fase riguarda le graduatorie assestate, pubblicate dopo ulteriori controlli, soprattutto sulle carriere universitarie. In questa fase non saranno più presenti sospesi, salvo rare eccezioni come la partecipazione a programmi Erasmus. Ogni studente potrà consultare il proprio esito accedendo al portale con un codice ID Web personale, assegnato al momento della domanda.

Durante l’anno accademico 2025/26, l’ERSU di Catania potrà attivare lo scorrimento della graduatoria degli studenti idonei per l’assegnazione di borse di studio collegate a collaborazioni part-time presso gli uffici dell’Ente. Queste attività, riservate agli studenti e alle studentesse iscritti all’ultimo anno di corso, prevedono un impegno massimo di 150 ore complessive. Nel caso in cui, a seguito dello scorrimento, uno studente già impegnato nel part-time risulti assegnatario di una borsa di studio, gli verrà riconosciuta solo la differenza tra l’importo della borsa spettante e il compenso già percepito per il lavoro svolto. Il compenso orario previsto per tali collaborazioni è pari a 7,75 euro netti.

Per maggiori e complete informazioni si consiglia un’attenta lettura del bando.