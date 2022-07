ERSU – Online bando per borse di studio e posti letto 2022/23

Appena reso pubblico il Bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi, per il diritto allo studio universitario per l’Anno Accademico 2022/2023. Il PDF e le principali informazioni.

Finalmente online il nuovo Bando di concorso ERSU Catania, per l’Anno Accademico 2022/2023 e relativo all’attribuzione di borse di studio e di altri contributi economici e servizi.

I benefici

In particolare i benefici previsti si suddividono in:

contributi economici. Quali:

borse di studio ordinarie;

borse di studio riservate;

altri contributi, riguardanti la mobilità internazionale incoming e il premio di laurea;

2. servizi. Più in particolare:

servizio abitativo;

servizio di ristorazione.

Bando ERSU 2022/23: le scadenze da segnare

Come ogni anno, gli interessati dovranno presentare specifica richiesta di partecipazione al Concorso, rispettando alcune scadenze. Quest’anno si potrà procedere a partire dalle ore 9:00 del 9 luglio 2022 e fino alle ore 14:00 del 28 agosto 2022.

Si esplicita che la richiesta andrà inoltrata usufruendo della piattaforma ERSU (area riservata agli studenti), dunque telematicamente.

Occorrerà, in particolare, seguire le procedure indicate tramite l’articolo 3 del bando. In seguito sarà necessario caricare il documento d’identità e ulteriore ed eventuale documentazione aggiuntiva. Tutti dovranno procedere alla regolarizzazione della richiesta di partecipazione al concorso entro e non oltre le ore 14:00 del 31 dicembre 2022.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura integrale del bando ERSU.