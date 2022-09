ERSU Catania – Premi di Laurea 2020/21: la graduatoria

E.R.S.U Catania: online la graduatoria per Premi di Laurea, relativa all'Anno Accademico 2020/21.

Sul sito dell’E.R.S.U. Catania, l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Catania, è stata resa pubblica la nuova Graduatoria relativa ai Premi di Laurea, per l’Anno Accademico 2020/2021.

In tal senso si ricorda che il Premio di laurea consiste in un contribuito in denaro che, come indicato all’interno dello stesso sito, viene riservato una sola volta a coloro che “conseguono il titolo di laurea triennale con voto di laurea pari o superiore a 108/110 o laurea magistrale biennale o laurea magistrale a ciclo unico, con voto di laurea pari a 110/110 entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici e se vincitori di borsa di studio per lo stesso anno accademico”.

Di seguito la graduatoria.