ERSU Catania – Cambia il sistema d’accesso alle mense: le novità

Novità per chi usufruisce delle mense ERSU: ecco cosa dovranno sapere gli studenti interessati.

Novità in arrivo per chi usufruisce del servizio mensa. ERSU Catania comunica che entro i primi giorni di novembre cambierà il sistema di accesso alle mense. Gli studenti interessati al servizio dovranno scaricare la nuova App “ERSU Catania” sul proprio smartphone. Si esplicita che questa è disponibile tanto negli store Apple che in quelli Google.

Occorre precisare che l’utilizzo dell’applicazione per l’accesso alle mense presuppone che lo studente abbia fatto prima richiesta per il servizio di ristorazione, seguendo l’apposita procedura: soltanto dopo aver proceduto in tal senso, sarà possibile installare l’App.

Tramite un nuovo avviso, verrà resa nota la data in cui entrerà effettivamente in uso l’applicazione.

Le istruzioni da seguire

Gli interessati sono tenuti a seguire le seguenti istruzioni:

1. installare l’APP direttamente dagli store;

2. accedere all’APP con SPID. Gli stranieri possono utilizzare le credenziali del portale studenti ERSU;

3. per l’utilizzo occorrerà:

la connessione a internet;

il Bluetooth;

la geolocalizzazione

4. coloro che accedono a mensa a titolo oneroso devono ricaricare il borsellino elettronico con carte di credito/debito cliccando sull’apposita voce presente all’interno della sezione profilo dell’APP;

5. una volta all’interno della mensa, dalla schermata principale dell’APP bisognerà cliccare su Pasto completo e attendere la conferma (Pasto prenotato);

6. mostrare lo smartphone all’operatore della mensa, il quale convaliderà il pasto cliccando sul pulsante dell’APP Consuma pasto;

7. Qualora non siano state concesse le autorizzazioni necessarie o siano state revocate, servirà accedere alle impostazioni del proprio smartphone e attivarle secondo quanto indicato al punto 3.