ERSU Catania – Borse di studio 2022/23: pubblicate le graduatorie

ERSU Catania: buone notizie per chi aspira ad ottenere una borsa di studio. Sono state pubblicate le graduatorie, per il primo anno e per gli anni a questo successivi.

A fine settembre erano stati resi pubblici gli elenchi dei partecipanti al Bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi, con riferimento all’Anno Accademico 2022/2023. Ora, invece, sono online le graduatorie relative alle borse di studio. Queste sono state pubblicate sul sito dell’ERSU Catania.

Le graduatorie riportano i diversi esiti circa l’attribuzione dei benefici ma senza esplicitare i nominativi degli studenti. Nel rispetto della privacy, questi sono stati sostituti con i numeri di pratica.

“Ognuno – si legge – può accedendo alla propria pagina del portale studenti visualizzare le eventuali note relative all’esclusione, alla sospensione, alla richiesta chiarimenti, etc.”.

Si esplicita, infine, che gli assegnatari di borsa di studio “saranno designati con successivo provvedimento (entro il 31 dicembre 2022), con l’impegno da parte dell’Ente di anticipare per quanto consentito la data di pubblicazione”.

Per ulteriori chiarimenti, si rimanda al sito ufficiale dell’ERSU Catania.

Le graduatorie

Di seguito le graduatorie di merito: