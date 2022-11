ERSU Catania – Nuovo sistema di accesso alle mense: cosa cambia e procedure da seguire

ERSU Catania: entrerà presto in funzione una nuova applicazione, necessaria per usufruire del servizio mensa. Ecco come utilizzarla.

E.R.S.U. Catania comunica agli studenti interessati che, a partire da lunedì 28 novembre, entrerà in funzione la nuova applicazione che servirà ad accedere al servizio mensa: ERSU CATANIA il nome scelto per l’App.

Si esplicita che per chiunque abbia partecipato al Bando Concorso Borsa di studio 2022/2023 il servizio mensa verrà attivato automaticamente.

Tutti gli altri utenti dovranno, al contrario, fare apposita richiesta seguendo la procedura presente nel portale studenti E.R.S.U. Catania (nel caso in cui non avessero già proceduto in tal senso).

Ecco le precise istruzioni da seguire per utilizzare la nuova APP, dopo averla installata:

accedere con SPID; coloro che non sono esenti, devono caricare il borsellino elettronico utilizzando il link “Borsellino elettronico”, disponibile all’interno del profilo utente dell’APP; prenotare il pasto quando si è in prossimità delle aree di prenotazione interne alle mense; recarsi al banco del self service; mostrare l’App al personale della mensa; premere sul pulsante dell’APP “Consuma pasto” “SOLO” davanti al personale della mensa.