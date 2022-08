Bando ERSU 2022/23, ultime ore per candidarsi: come fare richiesta

Il limite massimo entro il quale inviare la propria candidatura al bando ERSU 2022/23 è ormai alle porte: ecco entro quando inviare la propria domanda, come fare richiesta e cosa riguarda esattamente il bando dell'Ente.

La fine di agosto si avvicina: con essa, arrivano le prime importanti scadenze. Una di queste riguarda l’attesissimo bando ERSU, riguardante l’anno accademico 2022/23: il termine ultimo per candidarvisi è ormai alle porte, e restano poco meno di due giorni per poter inoltrare la propria richiesta, da inviare in via esclusivamente telematica, sulla piattaforma dedicata.

Ma cosa riguarda, esattamente il bando ERSU 2022/23? Si può risultare vincitori negli ambiti dei contributi economici, ovvero le borse di studio ordinarie, le borse di studio riservate, infine altri contributi, riguardanti la mobilità internazionale incoming e il premio di laurea. Si possono inoltre ottenere da parte dell’ERSU dei servizi particolari, ovvero il servizio abitativo e il servizio di ristorazione.

Le richieste, come spiegato nello stesso bando, verranno accolte entro e non oltre le ore 14 del prossimo 28 agosto 2022. Come fase successiva, si ricordi che verrà poi richiesto dall’Ente il documento d’identità e della documentazione aggiuntiva; la richiesta di partecipazione dovrà infine essere regolarizzata entro e non oltre le ore 14 del 31 dicembre 2022.