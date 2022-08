UNICT – Architettura ed Ingegneria Edile: iscrizione al test in scadenza

UNICT - Ultima chiamata per i posti residui nel corso di Architettura e Ingegneria Edile per l'anno accademico 2022/23. Ecco le imminenti scadenze da tenere a mente.

L’Università degli studi di Catania ha riaperto il concorso per i posti residui in Architettura e Ingegneria edile, rispettivamente 13 e 15. L’accesso al corso è consentito solo attraverso il superamento dell’esame TOLC, che da quest’anno è presente in tutti i corsi UniCT.

Per partecipare è necessario iscriversi online attraverso il Portale Studenti Smart Edu e fare l’iscrizione alla prova entro e non oltre giorno 1 settembre 2022. Oltre al pagamento dell’importo fisso di 30 euro, sarà necessario esprimere una preferenza. Al momento stesso della richiesta, lo studente dovrà indicare l’ordine di preferenza tra “Architettura” e “Ingegneria edile – Architettura”. Quest’ultimo potrà essere modificato fino al 1 settembre.

Come prepararsi al test

Dopo aver effettuato l’iscrizione online, tramite Spid, basterà selezionare la domanda d’ammissione desiderata, prenotarla e compilare tutti i dati richiesti. Importante, stampare o salvare il promemoria dove è indicato l’ID assegnato dal sistema utile per individuare la propria posizione nella graduatoria. Infine, è necessario effettuare il pagamento del contributo per completare la domanda.

Il test sarà composto da 50 domande a cui rispondere in 100 minuti (20 minuti e 10 domande per ogni categoria): comprensione del testo; conoscenze acquisite negli studi, storia e cultura generale; ragionamento logico; disegno e rappresentazione; fisica e matematica.

Date da ricordare

entro il 1 settembre 2022 presentare domanda ammissione;

presentare domanda ammissione; entro il 12 settembre 2022 effettuare la prova (Test Arched @ Casa);

effettuare la prova (Test Arched @ Casa); 20 settembre 2022 pubblicazione graduatoria;

pubblicazione graduatoria; dal 21 settembre al 29 settembre è possibile effettuare l’immatricolazione dei candidati AMMESSI e pagamento quota fissa;

è possibile effettuare l’immatricolazione dei candidati AMMESSI e pagamento quota fissa; entro il 2 ottobre pubblicazione liste AMMESSI PER SCORRIMENTO;

pubblicazione liste AMMESSI PER SCORRIMENTO; dal 2 al 10 ottobre immatricolazione dei candidati AMMESSI PER SCORRIMENTO;

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare il bando e il sito dell’università di Catania.