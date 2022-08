UNICT – Scuola di specializzazione in Beni Archeologici: pubblicato il bando 2022/23

È stato pubblicato il bando di concorso per l'ammissione al 1° anno della Scuola di specializzazione in Beni archeologici per l'a.a. 2022/23. A seguire tutti i requisiti d'accesso, come fare la domanda d'ammissione e le scadenze.

È stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione al 1° anno della Scuola di specializzazione in Beni archeologici per l’a.a. 2022/23. Il corso di studi è suddiviso in due anni accademici ed è costituito da 120 cfu. Inoltre, il percorso formativo è organizzato in quattro curricula professionalizzanti: “Archeologia classica”, “Archeologia preistorica e protostorica”, “Archeologia tardo-antica e medievale” e “Archeologia orientale”. L’obiettivo della scuola di specializzazione in Beni archeologici si propone di formare specialisti nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio archeologico.

Requisiti d’ammissione

È possibile accedere al bando di concorso per la Scuola di specializzazione in Beni archeologici dopo aver conseguito il titolo di laurea di secondo livello in Archeologia (S/2), magistrale in Archeologia (LM2), diploma di laurea del vecchio ordinamento quadriennale, equiparato alle lauree del nuovo ordinamento che abbiano conseguito i cfu nei settori elencati all’interno del bando.

Domanda di partecipazione al concorso

Per partecipare al concorso lo studente deve presentare domanda unicamente online ed effettuare il pagamento della tassa di € 30,00, entro e non oltre il termine perentorio del 25/10/2022 ore 12.00, rispettando le seguenti procedure. Entrare sul Portale Studenti, eseguire la procedura di registrazione per tutti coloro che non sono in possesso del pin e successivamente effettuare il login; Cliccare sulla voce Immatricolazioni e Test d’ingresso >Scuole di specializzazione> Domanda di ammissione e selezionare il concorso al quale si intende partecipare; Compilare l’istanza di partecipazione e inserire i seguenti allegati in formato pdf:

autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 del requisito di accesso e dei titoli posseduti redatta

eventuali file delle pubblicazioni a stampa o lavori che risultano accettati da riviste scientifiche attinenti la specializzazione (non sono ammesse pubblicazioni in corso di stampa);

file della tesi di laurea magistrale o specialistica o quadriennale vecchio ordinamento nella disciplina

copia del codice fiscale;

copia fronte-retro del documento d’identità in corso di validità

fotocopia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari).

Prova d’esame

Al fine di essere ammesso alla Scuola di specializzazione, è necessario superare la prova d’esame scritta. Questa si articola in diciannove domande a risposta multipla e nella stesura di una scheda di catalogo analitico-descrittiva, finalizzata alla contestualizzazione crono-tipologica, funzionale, storico-artistica, di un manufatto, un monumento o un contesto del mondo antico, attinente al periodo cronologico del curriculum scelto dal candidato e riprodotto su immagine fotografica.

La prova di esame per l’ammissione alla Scuola di specializzazione avrà luogo l’8/11/2022 alle ore 09.00 presso l’aula 252 del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Piazza Dante 32 – 95124, Catania.

I posti disponibili sono 18 e per candidarsi c’è tempo fino al 25 ottobre 2022 (ore 12).