Bonus Supemedia: l’INPS ha pubblicato il bando Supermedia 2025, destinato a tutti gli studenti e studentesse che hanno frequentato l’anno scolastico 2024/2025. Iniziativa prevede l’assegnazione di diverse borse di studio destinate a tutti gli alunni che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. Di seguito tutte le informazioni e i requisiti richiesti.

Bonus Supemedia, chi potrà presentare domanda

Le borse di studio Supermedia 2025 sono riservate ad alcune specifiche categorie di studenti. Il bando, infatti, è destinato a una platea ben definita, legata a specifiche categorie familiari. Possono fare richiesta solo gli orfani o i figli, inclusi quelli equiparati per legge, di soggetti iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, degli aderenti alla Gestione assistenza magistrale, oppure di dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. ed ex Ipost, per i quali è prevista la trattenuta dello 0,40% secondo quanto stabilito dalla legge n. 208/1952. Si ricorda che anche i i pensionati che in passato sono stati dipendenti ex Ipost rientrano tra i possibili beneficiari.

È importante sottolineare che questi requisiti familiari sono fondamentali: senza di essi non è possibile accedere al bando, indipendentemente dal merito scolastico o dalla situazione economica.

Bonus Supemedia, gli importi destinati

L’importo per le borse di studio potrà variare in base ai criteri indicati nel bando e potrà andare da 750 a 1.300 euro. Anche per quest’anno l’obiettivo rimane sempre lo stesso, il contributo d’altronde è quello di premiare il merito scolastico e non rappresenta quindi un semplice aiuto economico.

Con l’assegnazione delle suddette borse di studio si cercherà di valorizzare gli studenti che si sono distinti per impegno e risultati durante l’anno scolastico 2024/2025. Un riconoscimento concreto del percorso svolto e dei traguardi raggiunti, incentivando i giovani a proseguire con motivazione e serietà nel loro cammino di formazione.

Bonus Supemedia, i requisiti richiesti

Per presentare domanda alla borsa di studio Supermedia 2025, oltre ai requisiti familiari, è necessario soddisfare anche specifici requisiti scolastici: