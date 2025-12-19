Bonus luce 2026; Un sostegno in più per le famiglie vulnerabili. Per il 2026 è atteso un nuovo bonus sulle bollette elettriche, pensato per alleggerire il peso dei costi dell’energia sulle famiglie più fragili. L’iniziativa, inserita nell’ultima bozza del decreto energia, prevede un contributo straordinario di circa 55 euro annui, cumulabile con il bonus sociale già esistente sul mercato. Si tratta di una misura che coinvolgerà, secondo le stime iniziali, circa 4,5 milioni di nuclei familiari, con l’obiettivo di garantire maggiore sostegno alle famiglie “vulnerabili” e ridurre l’impatto delle bollette.

Come funziona e a chi spetta il bonus luce 2026

I dati del Codacons sulla situazione del caro-bollette in Italia sono tutto fuorchè positivi, come sottolinea l’associazione stessa:

“Per gli utenti vulnerabili nell’ultimo trimestre del 2025 le tariffe della luce risultano ancora superiori dell’8,6% rispetto allo stesso periodo del 2024, e addirittura rispetto alla fine del 2020 oggi la bolletta della luce sul mercato regolato da Arera è più alta del 49,7%”.

Si tratta di numeri allarmanti, che palesano l’esigenza di interventi strutturati per supportare realmente le famiglie italiane e ottenere una riduzione della spesa energetica che valga davvero per tutte le famiglie e anche per le imprese.

I prezzi dell’energia, allo stato attuale, sono ancora molto più alti rispetto al periodo pre-crisi, e l’associazione non vede nella strada dei bonus la migliore soluzione per affrontare il problema. I bonus però, sono quello che il governo ha in mente per alleggerire il carico della spesa energetica per le famiglie e le PMI in Italia.

Il contributo Bonus luce sarà destinato principalmente a due categorie di famiglie. La prima comprende nuclei familiari con ISEE fino a 15.000 euro; la seconda include famiglie con almeno quattro figli a carico e ISEE fino a 20.000 euro. L’importo del bonus è di circa 55 euro annui, un piccolo ma significativo sostegno volto a ridurre le spese per la fornitura di energia elettrica.

Chi può accedere al bonus luce 2026

Il nuovo sostegno Bonus luce è destinato a due principali categorie di famiglie, individuate in base all’ISEE e al numero di figli a carico.

Categoria familiare Requisito ISEE Condizione aggiuntiva Importo annuo Famiglie vulnerabili Fino a 15.000 € Nessuna 55 € Famiglie numerose Fino a 20.000 € Almeno 4 figli a carico 55 €

Il bonus luce è aggiuntivo e cumulabile con il bonus sociale già in vigore, garantendo quindi un risparmio complessivo maggiore sulle bollette elettriche.

Si tratta di una misura aggiuntiva rispetto al bonus sociale elettrico già in vigore, e sarà quindi cumulabile, garantendo alle famiglie un risparmio complessivo maggiore. In pratica, il bonus 2026 rappresenta un tentativo dello Stato di proteggere le famiglie più vulnerabili da eventuali aumenti dei costi energetici, che negli ultimi anni hanno pesantemente inciso sul bilancio domestico.

Stima dei beneficiari e costi della misura

Secondo le prime relazioni illustrative, la platea delle famiglie beneficiarie potrebbe raggiungere i 4,5 milioni di nuclei familiari, con possibilità di superare questa soglia in base ai criteri definitivi. Il costo complessivo della misura è stimato intorno ai 250 milioni di euro, una cifra significativa che il governo destina a supportare il settore domestico più fragile.

È importante sottolineare che, pur essendo previsto come sostegno aggiuntivo, il bonus non sostituirà altre forme di agevolazione, ma si inserirà come strumento complementare per ridurre le bollette elettriche di chi ne ha più bisogno. La misura è pensata soprattutto per residenti in Italia che rientrano nelle categorie indicate, con priorità a chi si trova in condizioni economiche più delicate.