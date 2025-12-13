Concluso ormai da giorni il secondo appello del semestre filtro di Medicina. Giorno 10 dicembre, ore 10, gli studenti hanno iniziato alle ore 10 con il test di chimica, seguito alle 12 dalla prova di Fisica e alle 13 dal test di Biologia. Ora si attendono i risultati finali e la graduatoria nazionale. Di seguito le date da segnare sul calendario.

Opportunità di recupero per i numerosi bocciati

Dopo il boom di bocciati al primo appello, il 10 dicembre oltre 45mila studenti hanno avuto una seconda opportunità per superare il test di ammissione a Medicina. La materia che ha visto il maggior numero di iscritti è stata Fisica, con 46.868 candidati, seguita da Chimica (42.658) e Biologia (39.093). Si ricorda che per entrare nella graduatoria nazionale, dalla quale verranno selezionati i futuri studenti di Medicina in base ai punteggi ottenuti e ai posti disponibili nelle università italiane (circa 20mila negli atenei statali), è necessario superare tutte e tre le prove con una votazione minima di 18/30. Ai fini della determinazione del voto, i punteggi ottenuti in ciascun test verranno arrotondati all’unità più prossima. Tuttavia, se il punteggio è sotto il 18, il voto non cambierà.

Le date da segnare sul calendario

I risultati del secondo appello del semestre filtro saranno pubblicati prima di Natale, entro il 23 dicembre, nell’area riservata del portale CINECA Universitaly. Inoltre, il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha comunicato che la graduatoria nazionale per l’accesso a Medicina sarà pubblicata il 12 gennaio 2026, nell’area riservata della piattaforma Universitaly. A partire dal 13 gennaio, gli studenti che saranno assegnati a una sede universitaria dovranno completare l’immatricolazione entro il 16 gennaio. È fondamentale rispettare queste scadenze: chi non perfezionerà l’iscrizione perderà definitivamente il diritto al posto. Per gli studenti che non verranno assegnati immediatamente, si aprirà la fase degli scorrimenti. Dal 21 gennaio, alle ore 17, fino al 23 gennaio, sarà possibile aggiornare le preferenze tra le sedi con posti residui. Successivamente, dal 26 al 29 gennaio, gli studenti dovranno completare l’immatricolazione.