Concorso INAIL: indetto un nuovo concorso per ingegneri, con l’obiettivo di coprire 19 posti di lavoro a tempo indeterminato e pieno presso la Consulenza tecnica per l’edilizia (CTE), in diverse sedi in Italia. La selezione è rivolta a laureati in ingegneria, senza la necessità di esperienza pregressa. I candidati interessati possono inviare le domande di partecipazione entro il 12 gennaio 2026. Di seguito tutte le info a riguardo.

Concorso INAIL, le sedi disponibili

Nello specifico si ricercano 19 unità altamente specializzate nel ruolo di Professionisti, I livello di professionalità, nell’Area Funzioni centrali. I posti disponibili sono così suddivisi per regione e macroaree regionali:

I candidati possono concorrere a una sola delle macroaree regionali previste. Le domande di partecipazione al concorso INAIL per ingegneri deve essere presentata entro il giorno 12 gennaio 2026, esclusivamente in via telematica, attraverso il Portale inPA. Anche in questo caso sarà richiesto un’indirizzo di posta elettronica certificata e il possesso di SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS.

Concorso INAIL, le lauree richieste

Oltre qi soliti requisiti richiesti dai concorsi pubblici, sarà necessario possedere un titolo di studi specifico:

laurea magistrale (LM) in : ingegneria elettrica (LM-28); ingegneria della sicurezza (LM26); ingegneria dell’automazione (LM-25); ingegneria meccanica (LM-33); ingegneria civile (LM-23); ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24); ingegneria della sicurezza (LM26);

equiparata ad una delle suddette classi di lauree magistrali; diploma di laurea (DL) “vecchio ordinamento” equiparato ad una delle suddette classi di lauree magistrali.

Concorso INAIL, le prove da superare

I candidati saranno selezionati mediante la valutazione dei titoli e l’espletamento di una prova scritta e una prova orale, che verteranno sui seguenti argomenti: salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento ai cantieri, prevenzione incendi, impianti elettrici e speciali nell’edilizia civile, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in edilizia civile, impianti termici e meccanici, impianti idrico-sanitari, impianti ascensori e montacarichi, impianti di rilevazione e spegnimento incendi, fisica tecnica – prestazione ed efficienza energetica nell’edilizia, progettazione ed esecuzione lavori impiantistici con metodologia BIM (Building Information Modeling).

Sarà inoltre richiesta una buona conoscenza lingua inglese, nonché dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse nell’esercizio della professione di ingegnere, con particolare riferimento a BIM.