La SAC, la Società di Gestione degli Aeroporti di Catania, ha annunciato che, a partire dalla notte tra il 9 e il 10 dicembre, con l’avvio dei lavori di demolizione del Terminal Morandi, tutte le fermate dei bus saranno spostate all’interno del Terminal Bus (ex parcheggio P2). Dal 10 dicembre, quindi, le aree riservate al trasporto pubblico, sia di linea che turistico, saranno trasferite nella zona ovest dell’aeroporto. La demolizione del Terminal Morandi è un passo fondamentale per la realizzazione del nuovo Terminal B, uno degli interventi principali del Piano di Sviluppo Aeroportuale. Il nuovo Terminal, insieme ad altre opere previste dal piano, è progettato per migliorare significativamente la qualità dei servizi, l’accoglienza dei passeggeri e la capacità operativa dell’aeroporto, rispondendo così alle previsioni di crescita del traffico aereo nei prossimi anni.

I lavori al terminal B

Infatti, proprio a partire dal 10 dicembre, prenderanno il via i lavori di demolizione del Terminal B “Morandi” presso l’Aeroporto di Catania Fontanarossa, intervento fondamentale per la realizzazione del nuovo Terminal B. La demolizione, inizialmente sospesa a causa di un ricorso presentato dai secondi classificati, è stata poi autorizzata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA), permettendo il prosieguo dell’appalto. Questo intervento è parte del Piano di Sviluppo Aeroportuale e rappresenta un passo cruciale per la creazione di una nuova infrastruttura moderna ed efficiente, che migliorerà la qualità dei servizi, l’esperienza dei passeggeri e supporterà l’aumento del traffico previsto nei prossimi anni. Il Terminal B, insieme con la nuova pista e la nuova viabilità a Fontanarossa (per quest’ultima sono già stati consegnati i primi lavori), rientra tra i principali interventi previsti dal Masterplan di sviluppo dello scalo secondo la programmazione della SAC, la società di gestione del principale scalo della Sicilia.