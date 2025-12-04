Meteo Sicilia: La settimana in Sicilia prosegue all’insegna di una persistente instabilità atmosferica, pressione bassa, nuvolosità diffusa, precipitazioni irregolari e temperature in lieve calo caratterizzeranno la regione fino al weekend. Il Meteo Sicilia mostra un quadro tipicamente invernale, con variazioni locali tra le province e una leggera flessione termica soprattutto nelle zone interne.

Focus anche su Catania, dove non mancheranno schiarite e condizioni meteo più miti rispetto al resto dell’Isola, secondo il meteorologo Antonio Sanò, pioniere della meteorologia digitale in Italia.

Meteo Sicilia, giovedì 4 dicembre: instabilità diffusa su tutta l’Isola

La giornata odierna è segnata da condizioni marcatamente instabili su tutta la regione: nuvole compatte e possibilità di piogge locali, deboli e irregolari. Le temperature massime si aggirano tra gli 11° e i 20°C, mentre le minime restano pressoché stabili.

Catania: nubi e clima mite

A Catania il cielo resta parzialmente nuvoloso per tutto il giorno;

A Catania il cielo resta parzialmente nuvoloso per tutto il giorno;

Venti: deboli, variabili tra Nord-Ovest e Ovest.

Visibilità: ridotta nelle prime ore, con un picco minimo di 1460m alle 8.

ridotta nelle prime ore, con un picco minimo di 1460m alle 8. Qualità dell’aria: accettabile.

L’indice UV resta contenuto, con una massima di 1.9 nelle ore centrali.

Venerdì 5 dicembre: possibili piogge

Il Meteo Sicilia di venerdì 5 dicembre conferma lo scenario di bassa pressione e diffusa variabilità: nuvolosità consistente, piogge irregolari e solo raramente moderate. Le temperature restano comprese tra i 10° e i 17°C, con un lieve calo nelle ore notturne.

Catania: nubi sparse e deboli piogge serali

Nella città etnea domani 5 dicembre sarà una giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso. Entrando nel dettaglio, avremo poche nubi al mattino, nubi sparse al pomeriggio, precipitazioni a carattere di pioggia debole alla sera, con qualità dell’aria accettabile.

Sabato 6 dicembre: nubi sparse ovunque, ma clima più stabile

Sabato porta una tregua dal maltempo. La Sicilia sarà avvolta da nubi sparse ma senza fenomeni significativi, con temperature tra 9 e 16°C. Solo Caltanissetta e Ragusa registreranno minime più rigide, fino a 6°C nelle prime ore del mattino.

Catania vivrà una giornata particolarmente gradevole, con venti deboli e assenza di precipitazioni, temperature elevate che raggiungeranno i 18° gradi durante l’ora di pranzo. Un sabato ideale per attività all’aria aperta e passeggiate sul lungomare.

Meteo Sicilia, domenica 7 dicembre: calo termico nelle zone interne

La domenica si presenta più dinamica. Il Meteo Sicilia si presenterà con nubi sparse in diverse province e piogge a tratti più evidenti nel messinese. Le temperature scendono ulteriormente, soprattutto nelle aree interne: Enna e Caltanissetta vedranno minime vicine ai 5°C.

A Catania dominerà nella giornata di domenica 7 dicembre una condizione di relativa stabilità. Nessuna precipitazione prevista, venti calmi o molto deboli e temperature che oscilleranno tra 10°C e 19°C nelle ore più calde, con un’umidità elevata, fino al 76%.

Una domenica ideale per visitare i mercatini di Natale, le luminarie del centro o il famoso villaggio; Christmas Town. Approfittando di un clima tranquillo e gradevole, ideale sia per giovani che famiglie, per maggiori informazioni leggi l’articolo Natale a Catania, tutto pronto per l’accensione delle luminarie e per i mercatini.