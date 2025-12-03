Pensione minima 2026: Il 2026 porta importanti novità per i pensionati con trattamenti più bassi grazie all’incremento al milione, misura pensata per garantire un sostegno economico a chi percepisce pensioni molto contenute. La legge di Bilancio 2026 prevede un aumento combinato della pensione minima e della maggiorazione già in vigore, permettendo a molti anziani di ricevere fino a circa 770 euro mensili.

Pensione minima 2026: Cos’è l’incremento al milione

L’incremento al milione nasce nel 2001 con la legge 448/2001, per garantire che le pensioni più basse raggiungano un importo minimo equivalente a un milione di lire. Si tratta di un aiuto aggiuntivo rispetto all’integrazione al minimo, destinato a pensionati con redditi molto modesti.

Nel 2026, grazie alla rivalutazione dell’1,4% del trattamento minimo (che passa a 611,85 euro) e a un ulteriore aumento di 20 euro introdotto dalla Manovra, la maggiorazione complessiva sale a circa 155 euro al mese. Questo aumento può interessare sia pensioni contributive e retributive sia alcune prestazioni assistenziali, come assegno sociale e pensione di inabilità civile.

Chi ne ha diritto

Per ottenere l’incremento al milione 2026, la pensione deve essere inferiore al nuovo trattamento minimo di 611,85 euro. Non è necessario percepire l’integrazione al minimo: anche chi ha una pensione totalmente contributiva può beneficiarne.

Esempio A: pensione 500 euro + integrazione al minimo → maggiorazione piena, totale circa 770 euro

pensione 500 euro contributiva senza integrazione → maggiorazione piena, totale circa 655 euro

Per chi percepisce una pensione tra 611,85 e 770 euro, la maggiorazione viene calcolata con la formula:

770 – importo della pensione

È inoltre necessario rispettare i limiti reddituali aggiornati dall’INPS a inizio anno.

Pensione minima 2026: Requisiti anagrafici

L’incremento continua a essere legato all’età:

requisito ordinario: 70 anni

riduzione di un anno ogni 5 anni di contribuzione

limite minimo: 65 anni, eccetto per gli inabili civili, per cui basta avere 18 anni

Nel 2026, il beneficio potrà essere riconosciuto anche ai nati tra il 1955 e il 1960, grazie all’aggiornamento dei requisiti anagrafici.

Pensione minima 2026: Come richiederlo

L’incremento al milione 2026 non viene erogato automaticamente. Per ottenerlo, il pensionato deve presentare domanda tramite:

patronato;

servizio online “Consulente digitale delle pensioni” nell’area personale MyINPS.

Seguendo questa procedura, l’INPS verifica i requisiti e assegna la maggiorazione mensile spettante.