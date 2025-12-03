La Regione Siciliana ha pubblicato l’avviso Step – Strategic Technologies for Europe Platform, una misura finanziata dal PR FESR 2021-2027 che mette a disposizione oltre 315 milioni di euro. L’obiettivo è sostenere investimenti industriali legati all’innovazione: tecnologie digitali, deep tech, biotecnologie, energie pulite e soluzioni per l’efficienza energetica.

La visione della Regione

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha evidenziato come questo intervento punti a rendere la Sicilia più competitiva, favorendo progetti ad alto contenuto tecnologico e sostenibile. Secondo Schifani, l’avviso rappresenta un modo per rafforzare il dialogo tra imprese, ricerca e investitori internazionali, confermando una strategia regionale che punta su innovazione e apertura ai mercati globali.

Il ruolo delle attività produttive

L’assessore Edy Tamajo ha sottolineato come Step sia pensato per attrarre e far crescere imprese che vogliono operare nei settori strategici del futuro europeo. L’intento è anche quello di trattenere talenti altamente qualificati, creare nuove filiere industriali e rendere la Sicilia un territorio attrattivo per chi investe in innovazione avanzata.

Come sono divisi i fondi

La dotazione complessiva è ripartita in due grandi linee di intervento:

Azione 1.6.1: oltre 69 milioni di euro per progetti nel digitale, deep tech e biotecnologie.

oltre 69 milioni di euro per progetti nel digitale, deep tech e biotecnologie. Azione 2.9.1: oltre 246 milioni di euro destinati alle tecnologie pulite ed efficienti dal punto di vista ambientale.

Potranno partecipare imprese di ogni dimensione, anche in forma aggregata insieme a organismi di ricerca e investitori europei e internazionali, purché il progetto venga realizzato in Sicilia.

Scadenze e modalità

La procedura prevede due fasi:

Fase I – Domanda preliminare: dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026.

– Domanda preliminare: dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026. Fase II – Progetto definitivo: entro 75 giorni dalla comunicazione di ammissione alla fase successiva.

I progetti dovranno rispettare i requisiti richiesti dall’avviso, compresi i principi DNSH e Climate Proofing, legati alla sostenibilità ambientale. L’avviso completo è disponibile sul sito della Regione Siciliana.