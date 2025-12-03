Classifiche scuola 2025: Ogni anno la Fondazione Agnelli pubblica Eduscopio, un rapporto che valuta l’efficacia delle scuole superiori italiane sulla base dei risultati ottenuti dagli studenti dopo il diploma, in particolare all’università.

Per farlo, Eduscopio utilizza alcuni indicatori chiave:

Indice FGA: il dato più importante, che combina media dei voti universitari e percentuale di crediti ottenuti per misurare la solidità della preparazione scolastica.

il dato più importante, che combina media dei voti universitari e percentuale di crediti ottenuti per misurare la solidità della preparazione scolastica. Media dei voti: indica quanto gli ex studenti della scuola rendono negli esami universitari.

indica quanto gli ex studenti della scuola rendono negli esami universitari. Crediti ottenuti : misura la regolarità nel percorso universitario.

: misura la regolarità nel percorso universitario. Percentuale di diplomati in regola: indica quanti completano le scuole superiori nei tempi previsti.

Sommati insieme, questi valori restituiscono un quadro realistico della capacità delle scuole di preparare gli studenti alla vita accademica.

Catania: eccellenze nei licei, criticità nei tecnici

Il territorio catanese mostra un quadro molto variegato:

Nei licei classici, spiccano risultati molto alti: il Gulli e Pennisi di Acireale supera un indice FGA di 78, seguito dallo Spedalieri e dal Don Bosco, mentre il Cutelli-Salanitro mantiene un livello solido.

Tra gli scientifici, si distinguono il Boggio Lera (FGA 79.01), il Galileo Galilei e il Principe Umberto, tutti con valori vicini o superiori alla soglia di eccellenza prevista da Eduscopio.

Più complessa la situazione degli istituti tecnici economici, dove emergono valori più bassi: il Vaccarini e l’Archimede si attestano tra i 53 e i 59 punti FGA, mentre altri istituti mostrano difficoltà maggiori. Un’eccezione è il Gymnasium School di Scordia, che registra un 44% di diplomati in regola, ma resta lontano dai valori dei licei.

Palermo: stabilità e crescita nei licei

Nel palermitano, i licei classici confermano stabilità e tradizione: tra i più apprezzati figurano il Giuseppe Garibaldi del capoluogo, il Mandralisca di Cefalù, l’Umberto I, il Vittorio Emanuele II, mentre a Corleone resiste la storica presenza del Colletto.

Nei scientifici, la provincia vede emergere scuole distribuite anche nei piccoli centri: in testa il Giuseppe Salerno di Gangi, seguito dal Failla Tedaldi di Castelbuono, e dagli istituti palermitani Gonzaga, Benedetto Croce e Cannizzaro.

Sul fronte dei tecnici economici, ancora Gangi guida la graduatoria regionale con il suo istituto Giuseppe Salerno, segno di una realtà interna molto competitiva.

Messina: Licei in rilievo

Per Messina emergono due indicatori di rilievo:

nei classici, il Maurolico mantiene un solido FGA di 76.21, con alta percentuale di diplomati in regola.

mantiene con alta percentuale di diplomati in regola. Tra gli scientifici, eccellente performance dell’Archimede, che raggiunge un indice FGA di 88.09, tra i migliori in Sicilia.

Classifiche scuola 2025, Siracusa: forte mobilità nelle prime posizioni

Il rapporto Eduscopio 2025 mostra una provincia dinamica:

Il Megara di Augusta conquista la vetta dei classici, scalzando il Palazzolo. Seguono il Gargallo di Siracusa e il Raeli di Noto.

Negli scientifici, il Corbino conferma il primato, seguito ancora dal Megara, mentre il Gorgia Vittorini supera l’Einaudi.

Ottimi risultati anche nei licei scienze applicate (primo il Ruiz di Augusta) e umanistici (primo il Raeli). Nei linguistici, comanda il Leonardo da Vinci di Floridia, seguito da Quintiliano e Gargallo

Classifiche scuola 2025: Il quadro generale

Nel complesso possiamo dire che dalle classifiche Eduscopio 2025 emerge una Sicilia dove coesistono realtà consolidate e che mostrano ampi margini di miglioramento. I licei, sia classici che scientifici, si confermano gli indirizzi con performance migliori in quasi tutte le province e pure con alcune differenze territoriali l’Isola mostra una rete scolastica capace di offrire percorsi formativi ottimali per garantire una preparazione e una continuità dei risultati al passo successivo negli studi universitari.