Giorno 20 novembre, si è svolta la prima sessione degli esami del semestre filtro per l’accesso ai corsi di Medicina. Una prima prova per testare quanto appreso nei mesi precedenti, un vero e proprio primo vero banco di valutazione delle competenze acquisite, un riferimento importante per capire la propria preparazione. In attesa del secondo appello verranno pubblicati domani i risultati ufficiali. i futuri studenti di medicina avranno l’opportunità di di valutare i propri risultati ed eventualmente iscriversi al secondo appello per recuperare. Di seguito come visionare i risultati.

La pubblicazione dei risultati del primo esame

I risultati degli esami sostenuti il 20 novembre saranno pubblicati entro il 3 dicembre e potranno essere consultati sul portale Universitaly, a cui ciascun candidato potrà accedere con le proprie credenziali Si ricorda che per superare la prova, infatti, è richiesto un punteggio minimo di 18/30. Ogni studente può scegliere di rinunciare al voto ottenuto nel primo appello e tentare di migliorare il proprio punteggio nel secondo. La rinuncia deve essere comunicata entro 48 ore dalla pubblicazione dell’esito.

La graduatoria finale

I voti ottenuti nei singoli esami, espressi in trentesimi con la possibilità di lode, saranno determinanti per la formazione della graduatoria nazionale del semestre filtro. Per la graduatoria finale si dovrà attendere il 12 gennaio 2026. A partire dal 13 gennaio 2026, ogni candidato potrà procedere all’immatricolazione nel corso di laurea prescelto, scegliendo anche la sede. L‘immatricolazione dovrà essere completata entro il 16 gennaio 2026, senza possibilità di proroga, pena la decadenza della possibilità di iscrizione. Dal 21 gennaio 2026 alle ore 17:00 del 23 gennaio 2026, gli studenti che, in base al proprio punteggio, non risultano immatricolabili nelle sedi indicate come preferenza potranno effettuare nuove scelte tra le sedi con posti residui disponibili.