Bonus nuovi nati: il Governo ha recentemente confermato il bonus per i nuovi nati e adottati anche per il 2026. Il contributo, pari a 1.000 euro, sarà disponibile dal 1 gennaio 2026 e continuerà a essere fruibile anche l’anno successivo, con l’obiettivo di incentivare la natalità e supportare le famiglie nelle spese legate alla crescita dei bambini. Di seguito tutti i requisiti e le la procedura per richiederlo.

Bonus nuovi nati, a chi spetta

Con una nota stampa pubblicata il 2 ottobre 2025, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri ha confermato il bonus per i nuovi nati e i figli adottati anche nel 2026. Nello specifico, per poter usufruire del contributo una tantum di 1.000 euro, sarà necessario che il nucleo familiare del genitore richiedente abbia un ISEE inferiore a 40.000 euro annui. Poiché il bonus è legato al reddito, è fondamentale che la famiglia che intende fare richiesta abbia presentato una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), e che questa risulti aggiornata anche nel 2026, per garantire l’accesso al beneficio.

Bonus nuovi nati, come funziona

Il bonus per i nuovi nati, adottati e affidati viene erogato tramite una carta prepagata, che può essere richiesta presentando un’apposita domanda. Il contributo è destinato alle famiglie con un ISEE inferiore a 40.000 euro e può essere utilizzato per acquistare beni e servizi essenziali per i neonati. Si tratta di un bonus “una tantum” compatibile con l’Assegno Unico Universale Figli e in caso di più figli è necessario presentare una domanda per ogni figlio. L’INPS eroga il contributo seguendo l’ordine cronologico delle domande ricevute e approvate, nei limiti delle risorse stanziate.

Bonus nuovi nati, le nuove regole per il 2026

Come confermato dal Dipartimento per la Famiglia, il beneficio sarà disponibile anche nel 2026, previa presentazione di una domanda specifica. La richiesta dovrà essere inviata entro 120 giorni dalla nascita del bambino o dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, utilizzando i canali ufficiali dell’INPS. Nello specifico, a presentare la domanda possono essere, in alternativa, uno dei due genitori. Ossia:

se i genitori non convivono, il bonus può essere richiesto da chi vive con il bambino;

se il genitore è incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore.

Bonus nuovi nati, la procedura da seguire

Le modalità di richiesta per il bonus nel 2026 rimarranno le stesse del 2025. La procedura può essere effettuata online tramite il sito dell’INPS, accedendo alla sezione “Utilizza il servizio” nella pagina dedicata. In alternativa, sarà possibile contattare il Contact Center Multicanale chiamando il numero gratuito 803 164 da telefono fisso, o il numero a pagamento 06 164 164 da cellulare (con costi variabili in base al gestore). Inoltre, sarà possibile rivolgersi agli Istituti di patronato per assistenza nella presentazione della domanda.