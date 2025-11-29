Il Codacons dopo le diverse segnalazioni di irregolarità durante il recente test di accesso a Medicina, ha deciso di intervenire e richiedere un ricorso collettivo. Di seguito quanto emerso.

Le denunce di Codacons

Per il Codacons, la diffusione dei contenuti dei test rappresenta una violazione grave delle procedure ministeriali. L’associazione sottolinea che la segretezza delle prove è un elemento fondamentale per garantire equità e pari opportunità tra tutti i candidati. La circolazione delle immagini dei test, seppur non autorizzata, potrebbe aver dato vantaggi indebiti ad alcuni partecipanti. Per il Codacons gli esiti sono quindi alterati, la legittimità è sta compromessa. Il Codacons ha quindi sollecitato le autorità competenti ad avviare indagini per tutelare la regolarità degli esami e garantire che ogni candidato sia giudicato in modo giusto e imparziale.

Le conseguenze per gli studenti

L’eventuale accoglimento del ricorso presentato dal Codacons potrebbe avere conseguenze significative sullo svolgimento e sull’esito del test per l’accesso a Medicina. Se il ricorso venisse accolto, per chi ha sostenuto l’esame rispettando le regole, il rischio sarebbe di dover ripetere la prova o di dover affrontare una revisione della graduatoria, con possibili modifiche all’ordine di merito. D’altra parte, per gli studenti che non hanno superato l’esame, il ricorso potrebbe rappresentare una seconda possibilità di entrare in gioco, , soprattutto se venisse confermato un vizio nella procedura.