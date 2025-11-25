Annunciato attraverso un comunicato ufficiale il ritorno di Sicilia Express, che riporterà a casa tantissimi lavoratori e studenti fuori sede. Si tratta di una riforma per poter contrastare il caro voli tipico di questo periodo di feste.

I servizi per i passeggeri

Il servizio prevede treni notturni dotati di dieci carrozze e due locomotive (una in testa e una in coda). Tra i servizi a bordo, i passeggeri potranno usufruire di cabine letto e cuccette, tutte dotate di comodi kit da viaggio, oltre a carrozze ristorante con menù siciliani e bar attivi per tutta la durata del viaggio. A questo si aggiungono i servizi igienici tra cui numerose docce. Le carrozze saranno dotate di WiFi, prese elettriche e sistemi di videosorveglianza per la sicurezza.

Il servizio di treni notturni partirà da Torino, con destinazione finale le principali città siciliane come Palermo e Catania. Il percorso toccherà anche altre città strategiche, con fermate a Verona, Venezia e Ferrara, dove i passeggeri saranno trasferiti a Bologna, per proseguire poi il viaggio verso la Sicilia. Da Bologna, i passeggeri saliranno sui treni provenienti da Torino, che li porteranno direttamente verso Villa San Giovanni in Calabria, da dove prenderanno il traghetto per attraversare lo Stretto di Messina, raggiungendo così la Sicilia.

Info su bagagli e amici a quattro zampe

Gli animali domestici di piccola taglia potranno viaggiare nei compartimenti delle vetture con posti a sedere, purché siano collocati all’interno di un trasportino. Sia gli animali di piccola taglia che i cani di grande taglia sono ammessi anche nelle cuccette, ma per queste ultime è necessario acquistare il compartimento per intero, salvo che si tratti di un cane da assistenza. Si ricorda che ogni passeggero avrà la possibilità di portare con sé un massimo di due cani, indipendentemente dalla taglia.

Riguardo al bagaglio, non sono specificate caratteristiche particolari, ma l’importante è che sia di dimensioni tali da poter essere collocato negli spazi dedicati.