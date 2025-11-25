Si sono aperte le iscrizioni per il secondo appello, dedicato al superamento del semestre filtro. Dopo il primo e turbolento appello, che ha visto un’affluenza significativa, con l’87% di coloro che avevano frequentato le lezioni che si sono poi effettivamente iscritti all’esame, si preannuncia una nuova seconda possibilità per tutti gli aspiranti medici. Le commissioni esaminatrici, nel frattempo, stanno avviando le operazioni di correzione dei compiti, e l’esito degli esami del primo appello sarà pubblicato entro il prossimo 3 dicembre sulla piattaforma Universitaly. Ogni studente avrà quindi 48 ore di tempo per decidere se accettare o rifiutare il risultato.

Per chi non fosse riuscito a superare l’esame o volesse tentare una nuova possibilità, il secondo appello si terrà il 10 dicembre. Le iscrizioni si chiuderanno il 6 dicembre 2025.

La graduatoria finale

Dopo aver concluso il secondo appello, ogni studente dovrà attendere la tanto temuta graduatoria finale. Di seguito le date da segnare sul calendario:

12 gennaio 2026: pubblicazione della graduatoria nazionale, decisiva per stabilire chi proseguirà a Medicina, Odontoiatria o Veterinaria, e chi invece passerà ai corsi affini scelti all’iscrizione;

pubblicazione della graduatoria nazionale, decisiva per stabilire chi proseguirà a Medicina, Odontoiatria o Veterinaria, e chi invece passerà ai corsi affini scelti all’iscrizione; 13-16 gennaio 2026 : fase delle immatricolazioni per gli studenti assegnati;

: fase delle immatricolazioni per gli studenti assegnati; 21-23 gennaio 2026 : primo turno di scorrimento graduatorie;

: primo turno di scorrimento graduatorie; 26-29 gennaio 2026: secondo turno di scorrimento graduatorie.

I corsi affini per gli studenti non in graduatoria

Purtroppo non tutti potranno accedere alla facoltà di Medicina, i posti sono infatti limitati! Per tutti gli studenti che non entreranno in graduatoria, vi sarà un piano B. La graduatoria dei corsi affini: Biotecnologie, Scienze Biologiche, Farmacia, Scienze Zootecniche e alcune Professioni sanitarie, uscirà il 3 febbraio 2026. Da lì scatteranno le immatricolazioni, dal 3 al 6 febbraio, seguite da ulteriori fasi di assegnazione che si concluderanno nelle settimane successive.

L’unica cosa certa e che tutte le procedure dovranno essersi concluse per marzo 2026, mese in cui per tutte le facoltà inizierà il secondo semestre accademico.