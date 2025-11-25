Assunzioni Camomilla: il noto brand di abbigliamento femminile, fondato a Napoli nel 1974, è attualmente alla ricerca di nuovo personale da inserire nei propri team sparsi su tutto il territorio nazionale. Nello specifico, vi saranno tantissime opportunità sia nei negozi fisici che presso la sede centrale. Le posizioni aperte sono rivolte a candidati con vari livelli di istruzione, da diplomati a laureati, e comprendono sia contratti part time che full time. Di seguito le posizioni lavorative aperte e le opportunità a Catania!

Assunzioni Camomilla, addetti alla vendita a Catania

Si cercano nuovi addetti alla vendita da inserire nei punti vendita del territorio nazionale. Le nuove risorse si occuperanno della vendita assistita di abbigliamento e accessori donna, garantendo un’eccellente esperienza cliente e supportando le attività di gestione del punto vendita. In questo caso saranno richiesti o diploma o laurea, in aggiunta una buona conoscenza dell’inglese e degli strumenti informatici, ottime capacità relazionali e organizzative, orientamento al cliente e ai risultati, flessibilità e disponibilità a turni, orari spezzati, weekend e festivi. Tra le sedi di lavoro vi è anche il punto vendita di Catania e Palermo. Per chi è interessato si rimanda alla consultazione del sito ufficiale per conoscere le altre sedi.

Assunzioni Camomilla, retail designer

Si cerca un nuovo retail designer! In questo caso la sede di lavoro è quella dell’ufficio tecnico a Napoli. La nuova risorsa avrà il compito di supportare l’Ufficio Sviluppo Commerciale nella valutazione di nuove location e nella progettazione di layout per l’apertura o il restyling di punti vendita. In particolare, sarà responsabile del coordinamento dei contractor e della gestione dei sopralluoghi tecnici. Per questa posizione sono richiesti un diploma o laurea in Architettura o in discipline affini, nonché una buona conoscenza dei software Autocad e Archicad. Inoltre, sono indispensabili buone doti relazionali per interagire efficacemente con i vari team e i fornitori. Tra i requisiti richiesti anche una buona conoscenza della lingua inglese.

Assunzioni Camomilla, sviluppatore Franchising e assistente stilista

Sempre per la sede di Napoli si è attualmente alla ricerca di un operatore franchising e di un’assistente stilista. Nello specifico, il nuovo operatore franchising collaborerà all’espansione della rete commerciale ricercando nuovi affiliati e analizzando le opportunità di investimento, redigendo business plan e studi di fattibilità. Richiesti laurea in discipline economico-giuridiche, inglese almeno B2, conoscenza delle dinamiche retail, esperienza minima triennale nel ruolo.

Il nuovo assistente stilista collaborerà alla creazione e sviluppo di nuovi modelli moda, dalle ricerche di tendenza alla realizzazione dei prototipi fino alla presentazione della collezione.