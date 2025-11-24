Dilagano le denunce di irregolarità delle prime prove scritte per il semestre filtro a Medicina. Sui social sono infatti apparse le foto dei test ancor prima della fine dell’esame.

I provvedimenti che verranno adoperati

Queste le dichiarazioni dopo lo scandola della ministra dell’Università Anna Maria Bernini: “è andato bene, la macchina ha retto, 55mila studentesse e studenti che avevano lavorato e studiato hanno sostenuto il loro esame e il 3 di dicembre avranno i loro risultati: se qualche furbetto ha cercato di portare telefonini all’interno delle Università, e alcuni sono stati trovati e espulsi, o ha cercato di falsare gli esiti di questa importantissima prova pubblicando online i compiti noi risaliremo a questi furbetti e annulleremo i loro compiti”.

Nonostante ciò la Bernini si dichiara assolutamente soddisfatta della nuova modalità d’accesso: “chiunque cerchi di mettere in difficoltà le Università uccide ogni idea di futuro. Noi abbiamo creato per la prima volta la formazione all’interno dell’Università dei futuri medici, non li selezioniamo fuori dai cancelli ma diamo loro un semestre per formarsi e dare esami di profitto. Per noi il risultato è assolutamente positivo e aspettiamo quelli che non ce l’hanno fatta o i furbetti che speriamo imparino dall’esperienza al secondo appello del 10 di dicembre”.

Il ricorso collettivo degli studenti

Le prime prove del semestre di Medicina sono state caratterizzate da una successione di errori e disorganizzazione. Per questo motivo, l’Unione degli Universitari, che ha ricevuto numerose segnalazioni di irregolarità, diffuse online e tramite canali privati, ha deciso di intervenire: “siamo pronti a un ricorso collettivo che chieda per tutti l’ingresso in sovrannumero e nella prima sede. Il numero chiuso va abolito, non reinventato peggio. Per tutelare gli studenti e fare piena luce su quanto accaduto” alle prove del semestre filtro “abbiamo avviato sia le procedure per un ricorso collettivo sia per un accesso agli atti con l’obiettivo di raccogliere tutte le irregolarità e costruire un dossier completo da portare nelle sedi opportune”, spiega l’Udu.