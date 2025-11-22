Attivo il nuovo servizio digitale per l’iscrizione agli asili nido comunali, rivolto ai bambini da 3 mesi a 3 anni, con l’obiettivo di semplificare e facilitare l’accesso per le famiglie. La piattaforma, disponibile sul portale istituzionale a QUESTO link, consentirà di presentare la domanda esclusivamente online attraverso autenticazione con credenziali digitali sicure Spid, Cie o Cns, garantendo la corretta identificazione del richiedente. Si ricorda, che potranno presentare istanza tutti i nuclei familiari residenti nel Comune di Catania e con almeno un genitore che svolge attività lavorativa nel territorio comunale.

Come si svolgerà l’iscrizione

Il nuovo sistema digitale per l’iscrizione agli asili nido comunali semplifica notevolmente il processo per le famiglie. Grazie a una guida passo-passo pubblicata dal Comune di Catania, sarà possibile compilare facilmente la domanda, inserire i dati del bambino, allegare la documentazione necessaria e inviarla telematicamente, senza bisogno di recarsi fisicamente presso gli uffici. Un’altra grande innovazione riguarda l’eliminazione progressiva dei moduli cartacei, che consente di ridurre i tempi di attesa e ottimizzare l’organizzazione del servizio, rendendolo più accessibile anche per le famiglie che incontrano difficoltà logistiche. Inoltre, una volta inviata, la domanda viene automaticamente protocollata, e lo stato della richiesta può essere consultato in qualsiasi momento tramite il proprio profilo utente.