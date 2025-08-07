Bonus 2025: Nel 2025 sono disponibili numerosi bonus e agevolazioni pensati per sostenere famiglie, giovani, studenti e lavoratori con redditi medio-bassi. Molte misure sono già attive, altre verranno lanciate nei prossimi mesi. In quasi tutti i casi, è fondamentale avere un ISEE aggiornato, poiché gran parte dei benefici è legata alla situazione economica del nucleo familiare.

Ecco una panoramica completa dei principali bonus 2025 attualmente previsti o in arrivo.

Bonus 2025: Fondo Dote Famiglia

Tra le novità più attese c’è il Fondo Dote Famiglia 2025, una misura nazionale destinata a garantire il diritto allo sport per i figli delle famiglie con ISEE sotto i 15.000 euro. Prevede un contributo fino a 300 euro per ogni figlio tra i 6 e i 14 anni iscritto ad attività sportive riconosciute.

Attualmente è attiva la prima fase del progetto, dedicata alla registrazione delle associazioni sportive che parteciperanno all’iniziativa.

Bonus 2025: INPS centri estivi

Il Bonus Centri Estivi 2025 è rivolto ai figli di dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria INPS. Prevede un rimborso fino a 400 euro per ciascun figlio tra i 3 e i 14 anni, per la partecipazione a centri estivi diurni.

Bonus bollette e bonus elettrodomestici

Con il Decreto Bollette 2025, è stato introdotto un bonus da 200 euro per le utenze elettriche delle famiglie con ISEE fino a 25.000 euro. L’agevolazione può arrivare fino a 500 euro per chi beneficia già del bonus sociale.

In arrivo anche un bonus elettrodomestici: 200 euro per chi ha un ISEE inferiore a 25.000 euro, 100 euro per gli altri. Sarà applicato direttamente come sconto in fattura.

Bonus 2025: asilo nido

Confermato anche per il 2025 il bonus asilo nido, fino a 3.000 euro per le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro. Il contributo può coprire le spese per la retta dell’asilo nido o per l’assistenza domiciliare in caso di bambini con gravi patologie.

Bonus 2025: cultura e merito

Disponibili due strumenti da 500 euro ciascuno: la Carta della Cultura Giovani, per i 18enni con ISEE fino a 35.000 euro, e la Carta del Merito, per gli studenti diplomati con 100/100. Entrambe sono cumulabili e si possono usare per l’acquisto di libri, biglietti per eventi culturali e altro ancora.

Bonus nascita

Dal 2025 è attivo un bonus nascita da 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato a partire dal 1° gennaio. Possono richiederlo tutte le famiglie con ISEE inferiore a 40.000 euro, senza vincoli lavorativi.

Bonus trasporti regionali

Molte regioni stanno introducendo agevolazioni per i trasporti pubblici, tra cui abbonamenti scontati o gratuiti per studenti, pendolari e giovani. Le condizioni e i requisiti variano da territorio a territorio, ma l’obiettivo è comune: rendere più economici e sostenibili gli spostamenti quotidiani.