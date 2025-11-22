Buone notizie per tutti i siciliani, la Regione ha esteso il bonus per contrastare il caro voli, fino al 28 febbraio 2026. Infatti, è stato recentemente firmato il decreto del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti che estende il periodo di validità dei contributi destinati ai cittadini siciliani per ridurre gli svantaggi legati all’insularità. Questo provvedimento continua a garantire uno sconto sui biglietti aerei per i residenti che viaggiano da o verso l’Isola, soprattutto in vista delle festività natalizie.

Le dichiarazioni dell’assessore regionale

“Abbiamo voluto dare una risposta all’enorme richiesta dei cittadini siciliani, confermando l’impegno del governo Schifani nel contrasto degli effetti del caro voli, soprattutto in un periodo di grandi spostamenti come quello delle prossime festività – afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò – In pochi giorni le piattaforme di prenotazione delle compagnie Ita e Aeroitalia saranno aggiornate con la nuova scadenza e sarà possibile acquistare il biglietto ottenendo lo sconto. I numeri ci dicono quanto sia importante questa misura introdotta per venire incontro alle legittime esigenze di chi vive in un’isola, basti pensare che, secondo i dati disponibili in assessorato alla fine di ottobre 2025, oltre un milione e 300 mila sono state le richieste di rimborso sulla piattaforma SiciliaPei lanciata alla fine del 2023. Nel solo 2025 (gennaio-ottobre) oltre 600 mila viaggiatori hanno ottenuto lo sconto grazie all’iniziativa della Regione”.

Gli sconti previsti

Si ricorda che il contributo prevede uno sconto del 25% sul prezzo del biglietto aereo per tutti i residenti in Sicilia, valido per voli da e verso tutti gli aeroporti italiani. Un vantaggio che si estende al 50% per le categorie prioritarie, come le persone con almeno il 67% di invalidità, gli studenti e i residenti con un ISEE inferiore a 15.000 euro. Si tratta di un aiuto pensato per alleviare i costi per il ritorno a casa di tutti i fuorisede durante il periodo natalizio.