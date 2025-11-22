Bonus quattordicesima: per il mese di dicembre sarà previsto un bonus quattordicesima. Si tratta di un cedolino più consistente di cui potranno usufruire tutti i pensionati. In altre parole, oltre alla mensilità ordinaria e alla tradizionale tredicesima, spetta infatti un bonus aggiuntivo, previsto però solo per le pensioni più basse.

Di seguito tutti i dettagli a riguardo e a chi spetterà.

Bonus quattordicesima, di cosa si tratta

A differenza della quattordicesima per i lavoratori dipendenti, che rappresenta una parte della retribuzione maturata e pagata successivamente, per i pensionati la quattordicesima non è una mensilità aggiuntiva alla pensione, ma un bonus una tantum concesso dallo Stato per sostenere i redditi più bassi. Inoltre, mentre la tredicesima spetta a tutti i pensionati, la quattordicesima è legata a limiti precisi di reddito e di età. Se si superano determinate soglie, non si riceve nulla, rendendo questo beneficio selettivo e non una componente fissa della pensione. La quattordicesima è stata introdotta per legge (Decreto Legge n. 81 del 2007) con l’obiettivo di offrire un aiuto economico ai pensionati con trattamenti più modesti.

Bonus quattordicesima, a chi spetta

Per poter accedere al bonus quattordicesima di dicembre sarà necessario:

aver compiuto almeno 64 anni di età tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2025. Chi li ha compiuti prima, tra il 1° gennaio 2025 e il 31 luglio 2025, l’ha già ricevuto;

di età tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2025. Chi li ha compiuti prima, tra il 1° gennaio 2025 e il 31 luglio 2025, l’ha già ricevuto; essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici erogati dall’INPS, esclusi assegno sociale e invalidità civile;

esclusi assegno sociale e invalidità civile; avere un reddito compreso tra 11.766,31 e 15.688,40 euro.

Bonus quattordicesima, gli importi previsti

Gli importi varieranno in base al reddito annuo complessivo lordo.

Nel dettaglio, il nuovo bonus spetterà a chi ha versato contributi fino a 15 anni (se dipendenti) o fino a 18 anni (se autonomi):

437 euro se il loro reddito non è superiore a 11.766,30 euro annui;

336 euro se il loro reddito è compreso tra 11.766,31 euro e 15.688,40 euro.

A chi ha versato contributi da 16 a 25 anni (se dipendenti) o da 19 a 28 anni (se autonomi):

546 euro se il loro reddito non è superiore a 11.766,30 euro annui;

420 euro se il loro reddito è compreso tra 11.766,31 euro e 15.688,40 euro.

A chi ha versato contributi per oltre 25 anni (se dipendenti) o oltre 28 anni (se autonomi):