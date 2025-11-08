Anche quest’anno è stato confermato l’aumento delle pensioni per il mese di dicembre 2025. L’INPS erogherà infatti la mensilità ordinaria insieme alla tredicesima, e in molti casi sarà inclusa anche la quattordicesima e il bonus di fine anno destinato ai trattamenti minimi.

Gli incrementi previsti per fine anno saranno significativi: in alcuni casi, per chi percepisce una pensione media, l’aumento potrà superare i 1.000 euro lordi. Complessivamente, l’assegno di dicembre potrebbe risultare, in media, fino al doppio o al triplo rispetto alla pensione abituale, offrendo un sostegno concreto in vista delle spese di fine anno.

L’aumento delle pensioni per dicembre

In altre parole, tutti i pensionati INPS riceveranno la tredicesima, che vale una pensione aggiuntiva intera o proporzionale ai mesi di percezione nel 2025. Entro la fine dell’anno, infatti, l’Istituto accredita due rate insieme, ovvero la pensione ordinaria del mese e la tredicesima mensilità.

Verrà erogata anche la quattordicesima. Somma destinata a chi ha almeno 64 anni di età e un reddito annuo inferiore a 15.688 euro. L’importo della quattordicesima varia in base ai contributi versati e può oscillare tra 437 e 655 euro, offrendo un sostegno aggiuntivo in vista delle spese di fine anno. Chi compie 64 anni nella seconda metà del 2025 riceverà la quattordicesima direttamente insieme alla rata di dicembre, mentre chi raggiunge i 64 anni tra gennaio e luglio potrà usufruire del bonus quattordicesima.

Le date da segnare

l cedolino INPS di dicembre 2025 sarà consultabile online a partire dal 21 novembre, offrendo ai pensionati la possibilità di conoscere in anticipo il quadro generale di tutti i pagamenti previsti. Inoltre, il pagamento della pensione avverrà invece da lunedì 1° dicembre, primo giorno bancabile del mese, consentendo di ricevere direttamente l’assegno sul proprio conto.

Per chi ritira la pensione in contanti presso le Poste, le modalità seguiranno come di consueto il calendario 2025 per il pagamento delle pensioni, scaglionato in ordine alfabetico, così da garantire un’organizzazione più efficiente e ridurre i tempi di attesa.