Bonus tredicesima: in arrivo il nuovo bonus tredicesima con la pensione di dicembre 2025. Nell’ultimo mese dell’anno, infatti, alcuni pensionati riceveranno, oltre alla tredicesima mensilità, anche un incentivo economico pari a 154,94 euro. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

Bonus tredicesima, di cosa si tratta

Si tratta di un’agevolazione economica straordinaria di 154,94 euro, introdotta dalla Legge Finanziaria del 2001 per supportare i pensionati con redditi più bassi. Questo importo viene erogato automaticamente dall’INPS insieme alla pensione di dicembre e alla tredicesima, senza la necessità di fare alcuna richiesta. Tuttavia, nel caso in cui si soddisfino i requisiti per riceverlo ma non si percepisca l’importo aggiuntivo, il pensionato ha la possibilità di fare domanda per la ricostituzione della pensione, accedendo al servizio online dell’INPS con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.

Bonus tredicesima, chi potrà beneficiarne

l’incentivo economico spetterà a tutti i pensionati che percepiscono trattamenti previdenziali pari al minimo INPS, ovvero solo se:

l’importo totale delle pensioni che il pensionato riceve nell’anno, compresa la tredicesima, nel 2025 non ha superato i 7.999,14 euro annui (questo limite corrisponde al trattamento minimo annuale, circa 7.844,20 euro, più l’importo aggiuntivo del bonus di 154,94 euro);

il reddito IRPEF, comprensivo dei trattamenti previdenziali, rientra nei limiti stabiliti dalla normativa, per il singolo pensionato e, se accoppiato, per il coniuge. In questo caso, per il pensionato il limite massimo di reddito IRPEF complessivo che non può essere superato è pari a 11.766,30 euro annui. Per il coniuge il reddito non deve superare il limite previsto per il single, ossia 11.766,30 annui euro, ma è previsto un limite anche per il reddito familiare. Per il 2025, questo limite è fissato a 23.532,60 euro annui.

Bonus tredicesima, gli importi previsti

Nel 2025, l’incentivo di ben 154,94 euro sarà riconosciuto a tutti i pensionati con redditi bassi. Si ricorda che tale importo erogato c on la tredicesima potrebbe non essere sempre interamente erogato. Se il reddito complessivo della pensione sarà inferiore a 7.844,20 euro, il bonus verrà erogato per intero, ovvero ogni pensionato riceverà 154,94 euro. Se la pensione annuale è compresa tra 7.844,20 euro e 7.999,14 euro, l’importo del bonus sarà ridotto, e il pensionato riceverà solo la differenza necessaria per arrivare a 7.999,14 euro.