Bonus decoder 2024: molti pensionati potranno richiedere il decoder gratuito per il 2024. L’agevolazione è molto importante perché dal 28 Agosto 2024 in Italia sarà attivo il nuovo digitale terrestre e, dunque, alcuni canali non saranno più visibili su vecchi televisori senza un decoder che ne consente la sintonizzazione. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

Bonus decoder 2024: decoder gratuito

Il bonus decoder 2024 è un vero e proprio aiuto per i pensionati, over 70. Una volta fatta richiesta il decoder, di un valore massimo di 30 euro compatibile con il nuovo standard di trasmissione televisiva DVB-T2, arriverà comodamente a casa.

Potranno fare richiesta tutti coloro che possiedono televisori acquistati prima del 22 dicembre 2018 e quindi non compatibili con il nuovo digitale terreste. Senza tale dispositivo, dei canali non saranno più visibili sui vecchi televisori. Per questo motivo, per andare incontro ai pensionati con un reddito basso, fino al 31 Ottobre 2024 c’è la possibilità di richiedere un decoder gratis.

Bonus decoder 2024: i requisiti

Possono avere il decoder gratis a casa solo alcuni pensionati. Ovvero, quelli che risultano:

avere un’età pari o superiore ai 70 anni;

titolari di abbonamento al servizio di radiodiffusione, ossia del canone Rai. In questo caso, però, è fondamentale anche essere in regola con i pagamenti.

I requisiti di reddito, residenza e anagrafici, nonché i versamenti in regola del Canone RAI vengono verificati automaticamente in base ai dati emergenti nelle dichiarazioni fiscali e i dati INPS.

Bonus decoder 2024: come fare richiesta

Per ottenere il decoder gratuito i pensionati aventi diritto non devono far altro che fissare un appuntamento per farsi consegnare il dispositivo a casa seguendo una delle seguenti modalità:

chiamando il numero verde 800 776 883 . Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 18, festivi esclusi;

. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 18, festivi esclusi; recandosi in uno dei quasi 13 mila uffici postali presenti in tutta Italia negli orari di apertura;

presenti in tutta Italia negli orari di apertura; collegarsi al sito ufficiale www.prenotazionedecodertv.it

Si ricorda che si ha tempo fino al 31 ottobre 2024 salvo esaurimento dei decoder disponibili.