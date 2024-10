Il governo italiano sta considerando un nuovo aumento per le pensioni minime, già soggette a un intervento nel 2023 che ha portato questi trattamenti a 614,77 euro, con un rialzo del 2,7% per il 2024. Secondo quanto riportato dall’Ansa, la misura attualmente in vigore è in scadenza e necessita di essere rinnovata. Tuttavia, l’esecutivo sembra intenzionato ad andare oltre, con l’obiettivo di incrementare ulteriormente le pensioni minime fino a 621 euro. Questo aumento si andrebbe a sommare agli adeguamenti legati all’inflazione, offrendo un piccolo sollievo ai pensionati che percepiscono assegni minimi. Oltre a ciò, è in discussione l’introduzione di un mini-bonus che potrebbe fornire ulteriore sostegno economico ai pensionati con redditi bassi.

Gli adeguamenti delle pensioni all’inflazione

Oltre all’aumento delle pensioni minime, la maggioranza dovrà prendere decisioni importanti anche in merito alla rivalutazione degli assegni pensionistici legati all’inflazione. Attualmente, senza un nuovo intervento legislativo, si tornerebbe al sistema tradizionale a tre scaglioni, che prevede una rivalutazione del 100% per le pensioni fino a quattro volte il minimo, del 90% per quelle tra quattro e cinque volte il minimo, e del 75% per gli assegni che superano cinque volte il minimo. Questo meccanismo, che garantisce una maggiore equità rispetto a quello introdotto lo scorso anno, è più favorevole ai pensionati con assegni più bassi, ma penalizzante per chi percepisce redditi pensionistici più alti.

Con l’inflazione che ha mostrato segnali di rallentamento, gli aumenti effettivi degli assegni saranno comunque limitati. Ipotizzando un tasso di inflazione dell’1,6% per il 2024 – anche se il dato reale potrebbe risultare ancora più basso – un pensionato che percepisce 1.000 euro netti al mese vedrebbe il suo assegno aumentare di appena 16 euro. Per chi riceve una pensione di 1.500 euro, l’aumento mensile sarebbe di circa 24 euro.

Riforma dei canali di uscita e incentivi per restare al lavoro

Parallelamente alla questione degli aumenti pensionistici, il governo è impegnato anche nella gestione dei canali di uscita dal mondo del lavoro. Tra le misure che dovrebbero essere confermate ci sono l’Ape Sociale, Opzione Donna e Quota 103, quest’ultima introdotta lo scorso anno con un taglio contributivo per chi decide di andare in pensione anticipatamente. Non sono previsti aumenti dell’età pensionabile, ma una delle proposte attualmente allo studio riguarda l’incentivazione dei lavoratori del settore privato a prolungare la propria carriera oltre i 67 anni, offrendo loro una sorta di bonus economico se scelgono volontariamente di posticipare il pensionamento.

L’obiettivo di questa misura sarebbe duplice: da un lato, contenere i costi della spesa pensionistica, che rappresentano una voce importante nel bilancio statale; dall’altro, valorizzare l’esperienza e le competenze dei lavoratori più anziani, trattenendoli nel mondo del lavoro per un periodo più lungo. Questo incentivo sarebbe su base volontaria, senza obbligo di adesione.