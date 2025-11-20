Dal 26 novembre prenderà luogo il nuovo percorso nella chiesa di San Biagio di Sant’Agata alla fornace, così informa la Diocesi.

Commissariati tutti i circoli di Sant’Agata: perché?

L’arcivescovo di Catania, Luigi Renna, ha annunciato che tutti i circoli e le associazioni di Sant’Agata, che ogni anno si prestano per la festa in onore della Patrona catanese, siano sottoposti a gestione commissariale.

Nella lettera inviata il primo novembre, Luigi Renna tiene a precisare che questa decisione non rappresenta una prova di sfiducia nei confronti dei cittadini ma al contrario, la necessità di voler ricominciare da capo.

Come afferma l’arcivescovo ”Chi manifesterà interesse potrà contribuire a far rinascere le associazioni secondo lo spirito per cui le ha volute il beato Giuseppe Dusmet”.

Quando avrà luogo il nuovo percorso agatino?

La Diocesi informa che il nuovo percorso avrà luogo dal 26 novembre, nella chiesa San Biagio di Sant’Agata alla Fornace, luogo fondamentale al culto Agatino.

Il tesseramento inizierà dall’8 dicembre, giorno dell’Immacolata.

Saranno previste due tipi di tessere: socio di devozione e di socio effettivo (con quest’ultimo sono permesse un massimo di tre assenze durante tutto l’anno).

Inoltre soltanto i soci effettivi potranno essere votati e votare.