Il Consiglio di Stato ha dato il suo consenso alla proposta del Ministero dell’Istruzione e del Merito riguardo ai nuovi programmi scolastici per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione.

Le indicazione di Valditara per il prossimo anno

“Grazie alla leale collaborazione tra le istituzioni sono state riconosciute la serietà e la qualità delle nostre proposte”, Queste le dichiarazioni del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha aggiunto: “dopo quest’ultimo passaggio, siamo ora in grado di concludere positivamente il percorso del provvedimento e di adottarlo in tempo utile per la sua applicazione. Come previsto, dunque, per il prossimo anno scolastico le nuove Indicazioni nazionali saranno operative. Procediamo con determinazione e impegno nel costruire una scuola di sempre maggiore qualità, con ”programmi” che siano in grado di dare ai giovani le conoscenze e competenze necessarie ad affrontare le sfide del presente consapevoli dello straordinario patrimonio del nostro passato”.

Cosa cambierà

Le nuove linee guida proposte dal Ministero dell’Istruzione e del Merito portano significative modifiche ai programmi scolastici per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Tra le principali novità troviamo l’introduzione della scrittura in corsivo, l’inserimento delle poesie da imparare a memoria, e l’insegnamento dell’informatica già a partire dalla scuola primaria. A partire dalla scuola secondaria di primo grado, verrà introdotto lo studio del latino. Inoltre, verrà rinforzato lo studio della lingua inglese e le attività didattiche legate alle discipline “Stem” (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Focus anche sullo studio della Bibbia e della storia dell’Occidente. Grande spazio anche allo studio della geografia e della musica.