Concorsi pubblici: di seguito tutti i bandi in scadenza per i concorsi pubblici. Si potrà presentare domanda da oggi e fino al 23 novembre 2025. Un’opportunità imperdibile per chi desidera entrare nella pubblica amministrazione, nuovi bandi rappresenta una possibilità di aprire la porta ha molti giovani laureati ad un impiego statale. Di seguito tutte le informazioni.

Concorsi pubblici, concorso MAECI

Il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha indetto un concorso per l’assunzione di 18 persone a tempo indeterminato. I posti disponibili sono suddivisi in due aree principali: la Famiglia delle attività economiche, commerciali e statistiche, che richiede competenze in ambito di promozione della crescita e degli scambi internazionali, nonché in materia di dazi (EXPORT), e la Famiglia tecnico-informatica, per cui sono richieste competenze relative alle infrastrutture ICT, agli applicativi e alla sicurezza informatica (CYBER). Le persone interessate a partecipare al concorso devono presentare la propria domanda entro il 19 novembre 2025.

Concorsi pubblici, selezioni Ales nei beni culturali

Nuove opportunità di lavoro sono disponibili presso ALES- Arte Lavoro e Servizi S.PA. Si tratta della società in “house” del Ministero della Cultura che opera nel settore dei beni culturali. Sono infatti aperte selezioni pubbliche per l’assunzione di diplomati e laureati per diversi profili professionali, tra cui Operatori amministrativi, Specialisti legali, Geometri, e Esperti in progettazione e rendicontazione. In quest caso alcune posizioni saranno riservati anche per le categorie protette. Le sedi di lavoro si trovano in musei o uffici distribuiti in diverse regioni d’Italia. Le domande di partecipazioni dovranno essere inviate entro il 20 novembre 2025.

Concorsi pubblici, Guardia di Finanza e Ministero della Giustizia

È stato aperto il concorso della Guardia di Finanza per l’assunzione di 1.985 Allievi Finanzieri. La selezione pubblica è rivolta sia a militari che a civili, purché diplomati o, nel caso in cui non siano in possesso del diploma, in grado di conseguirlo nell’anno scolastico 2025-2026. Le domande di ammissione devono essere inviate entro il 21 novembre 2025.

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ha indetto delle selezioni per Mediatori, Traduttori e Medici. Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 20 o al 25 novembre 2025. Nello specifico si cercano mediatori e traduttori in lingua albanese e lingua araba.