Concorso INPS INAIL: pubblicato il bando di concorso per la selezione di Ispettori di Vigilanza INPS e INAIL per l’anno 2025. Con questo nuovo concorso si prevede la copertura a tempo indeterminato di 448 posti di lavoro, appartenenti all’Area dei Funzionari, nella famiglia professionale di ispettore di vigilanza. I nuovi assunti saranno assunti presso le diverse sedi distribuite in tutta Italia.
La selezione è aperta a laureati, anche con laurea triennale, e verrà organizzata su base territoriale. Per poter partecipare, i candidati dovranno presentare la domanda entro il 10 dicembre 2025, rispettando così il termine ultimo previsto dal bando.
Concorso INPS INAIL, i posti previsti in Sicilia
Il nuovo concorso pubblico prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 448 ispettori di vigilanza, cosi dipartiti:
- n. 355 nei ruoli del personale dell’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale);
- n. 93 nei ruoli del personale dell’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).
Di seguito tutti i posti in Sicilia:
- per l’area INPS sono previsti ben 16 posti;
- area INAIL sono previsti 3 posti.
Si ricorda che ogni candidato può presentare domanda per una sola Regione e per una sola posizione tra quelle messe a bando (INPS o INAIL). I nuovi assunti si occuperanno di contrastare le irregolarità nel mondo del lavoro, di prevenzione dei rischi connessi al lavoro sommerso e al controllo sull’applicazione delle normative vigenti, comprese le relative sanzioni.
Concorso INPS INAIL, lauree richieste
oltre ai requisiti generali richiesti da ogni concorso pubblico sarà inoltre necessario possedere uno dei seguenti titoli di studio:
- Laurea in: L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali.
- Diploma di laurea in: Giurisprudenza; Economia e commercio; Scienze politiche;
- Laurea specialistica in: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica; 64/S Scienze dell’economia; 84/S Scienze economico-aziendali; 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 60/S Relazioni internazionali; 64/S Scienze dell’economia; 70/S Scienze della politica; 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni; 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo; 89/S Sociologia; 99/S Studi europei.
- Laurea magistrale in: LMG/01 Giurisprudenza; LM-56 Scienze dell’economia; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell’economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei.
Concorso INPS INAIL, come si svolge la prova
La selezione dei candidati avverrà tramite la valutazione dei titoli e lo svolgimento di 2 prove d’esame: una prova scritta e una prova orale. In totale da ogni candidato potranno essere totalizzati ben 70 punti, così dipartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova orale;
- 10 punti per i titoli.
Per poter inviare domanda si dovrà accedere a portale Inpa e possedere un indirizzo di posta elettronica certificata.