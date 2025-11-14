Meteo Sicilia: in arrivo un altro weekend soleggiato nell’Isola, con cielo sereno ovunque senza rischio di particolari precipitazioni. In gran parte delle province le temperature massime andranno anche oltre i 20 gradi. Ecco, più nel dettaglio, le previsioni fino alla giornata di domenica 16 novembre.

Meteo Sicilia: venerdì 14 novembre

Nella giornata di oggi, venerdì 14 novembre, cielo sereno o poco nuvoloso in tutte le province dell’Isola. Catania e Siracusa presentano la temperatura massima più alta, oltre i 23 gradi, con le minime che scenderanno rispettivamente a 13 e 11 gradi. Da segnalare anche Palermo con 22 gradi di massima. Cielo poco nuvoloso ad Agrigento, Enna, Ragusa e Trapani. I venti saranno deboli ovunque.

Meteo Sicilia: sabato 15 novembre

Per la giornata di domani, 15 novembre, temperature massime che mostrano un ulteriore aumento. Palermo e Siracusa, infatti, registreranno una massima di 24 gradi, seguite da Catania a 23 e Trapani a 22. L’ unica provincia che non andrà oltre i 20 gradi sarà Enna, con una massima di 17. Si conferma, dunque, una situazione stabile, con temperature ancora miti. I venti i manterranno sempre deboli.

Meteo Sicilia: domenica 6 novembre

Un altro incremento delle temperature massime è previsto per la giornata di domenica 6 novembre. Tuttavia, da segnalare le nubi sparse in tutte le province dell’Isola. Non sono, pertanto, da escludere alcune precipitazioni, seppur deboli.

Siracusa e Palermo si confermano le province con le temperature massime più alte, rispettivamente di 26 e 25 gradi, seguite da Catania con 24. Le maggiori probabilità di precipitazioni si avranno a Trapani e Messina. Venti sempre deboli in tutto il territorio dell’Isola.

Le previsioni a Catania

Un weekend all’insegna della stabilità e delle temperature miti, quello del capoluogo etneo. Catania, infatti, è tra le città con le temperature massime più alte, anche oltre i 22 gradi nel corso della giornata di oggi, venerdì 14 novembre. Cielo che si presenterà sereno per tutto l’arco della giornata, con qualche nuvola in serata che non dovrebbe destare rischio di particolari precipitazioni.

Cielo più nuvoloso per domani, sabato 15, con temperature massime che però mostreranno un lieve aumento, andando oltre i 23 gradi.

Giornata dal sapore primaverile per domenica 16 novembre. Le massime saranno a ridosso dei 25 gradi. Qualche nuvola caratterizzerà l’intera giornata, con cielo coperto in serata.