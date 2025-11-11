Resi Amazon: Amazon ha annunciato una modifica temporanea alla sua politica sui resi in occasione delle festività natalizie 2025. Per venire incontro ai clienti e semplificare la gestione dei regali, la piattaforma ha deciso di estendere i tempi di restituzione per la maggior parte degli articoli acquistati tra l’1 novembre e il 25 dicembre 2025.

La nuova finestra resi Amazon

La nuova finestra di reso consentirà di restituire i prodotti fino al 31 gennaio 2026, o entro 30 giorni dalla data di consegna, a seconda di quale termine sia più favorevole per il cliente.

Questa novità riguarda in particolare le categorie moda e fitness, alimenti e bevande, bellezza e salute, prodotti per animali domestici, giardino e giardinaggio, arredamento e dispositivi elettronici.

Un’iniziativa pensata per offrire maggiore flessibilità nel periodo dell’anno in cui gli acquisti online raggiungono il picco massimo.

Resi Amazon: i prodotti che restano con la finestra di 14 giorni

Non tutti gli articoli, però, beneficeranno della proroga fino a fine gennaio: Per alcune categorie, Amazon ha mantenuto una finestra di reso più breve, i prodotti acquistati tra l’1 novembre e il 25 dicembre 2025 potranno essere restituiti entro il 15 gennaio 2026 o entro 14 giorni dalla consegna, in base alla data che cade per prima.

Rientrano in questa categoria i prodotti di Elettronica, PC, Wireless, Fotocamere, Prodotti per ufficio, Musica, Video/DVD, Software, Videogiochi, Home Entertainment, Libri, Giocattoli, Strumenti e bricolage, Casa, Cucina, Automobili, Elettrodomestici, Industria e Scienza, oltre agli apparecchi per la cura della persona.

Acquisti online in crescita e nuove esigenze dei consumatori

Il cambiamento nelle politiche di Resi Amazon riflette anche un’evoluzione nel comportamento dei consumatori italiani: Secondo le ultime stime, sono oltre 35 milioni gli italiani che acquistano online, e la tendenza è in costante aumento. Con l’avvicinarsi del Natale, il numero di ordini cresce esponenzialmente, e una politica di reso più flessibile aiuta a ridurre lo stress da regalo sbagliato e ad aumentare la fiducia dei clienti.