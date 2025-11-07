Meteo Sicilia: weekend tra pioggia, vento e schiarite. Poi torna il sole. Un nuovo fine settimana di novembre si apre con un mix di piogge, venti moderati e brevi schiarite sulla Sicilia. Dopo l’arrivo di una perturbazione che porta instabilità su gran parte dell’isola, le condizioni meteo tenderanno a migliorare gradualmente tra sabato e domenica, in attesa del ritorno dell’attesa estate di San Martino, prevista per l’inizio della prossima settimana.

Ecco, nel dettaglio, le previsioni per venerdì, sabato e domenica, con un focus speciale sulla città di Catania.

Venerdì 7 novembre : piogge intense e vento, soprattutto sui settori ionici

La giornata di venerdì 7 novembre sarà segnata dall’arrivo di un ciclone sulla Sardegna, che sposterà rapidamente la sua influenza verso la Sicilia, portando piogge diffuse e anche nubifragi localizzati, in particolare lungo la fascia ionica.

A Catania, il cielo sarà coperto fin dal mattino, con precipitazioni che potranno diventare via via più intense nel corso della giornata. Non si esclude la possibilità di brevi temporali e rovesci improvvisi, specie nelle ore pomeridiane.

Le temperature oscilleranno tra i 16 e i 20°C, con venti moderati da Ovest-Sud-Ovest (fino a 30 km/h) e un’intensità solare contenuta, con valori UV intorno a 2.5.

Nel complesso, sarà una giornata di maltempo tipicamente autunnale, con pressione in calo e mare mosso lungo le coste orientali.

Sabato 8 novembre: tregua dal maltempo e cielo irregolarmente nuvoloso

La pressione tornerà a salire leggermente nella giornata di sabato 8 novembre, regalando una parentesi di stabilità atmosferica dopo le piogge del giorno precedente. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su gran parte della Sicilia, ma senza precipitazioni di rilievo, il meteo in Sicilia si presenta instabile.

A Catania il tempo sarà più asciutto, con ampie schiarite al mattino e nuvole di passaggio nel pomeriggio. Le temperature massime potranno raggiungere i 22°C, mentre le minime si manterranno sui 16°C, senza variazioni significative rispetto al giorno precedente.

Un sabato quindi più tranquillo, ideale per chi vorrà concedersi una passeggiata sul lungomare o nei parchi cittadini, approfittando della tregua prima del nuovo cambiamento atteso domenica, informandosi sul meteo Sicilia, non si rischiano soprese.

Domenica 9 novembre: nubi e schiarite, ma clima più fresco

La giornata di domenica 9 novembre si presenterà con tempo variabile: alternanza di piogge sparse e ampie schiarite su tutto il territorio siciliano. Le temperature tenderanno a calare, con valori compresi tra i 13 e i 20°C, segno dell’ingresso di aria più fresca.

A Catania, il cielo sarà nuvoloso con possibili brevi rovesci pomeridiani, seguiti da ampie aperture nelle ore serali. I venti si manterranno moderati, ma con tendenza a diminuire nel corso della giornata.

Nel complesso, sarà una domenica dal tipico sapore autunnale, ma senza eccessi: le precipitazioni lasceranno spazio a una graduale schiarita in vista della nuova settimana.

Verso l’estate di San Martino: torna il sole in Sicilia

Dopo questo weekend instabile, i modelli previsionali annunciano l’arrivo dell’Estate di San Martino, il periodo in cui l’autunno concede un’ultima parentesi di sole e temperature miti.

Già da lunedì, infatti, è previsto un aumento della pressione e un generale miglioramento del tempo su tutta la regione, con giornate serene, venti deboli e temperature in risalita.

Un’occasione perfetta per godersi la Sicilia più autentica, tra i profumi delle castagne, i colori caldi delle colline e i tramonti sul mare che solo novembre sa regalare.