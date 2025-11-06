Da giovedì 6 novembre sarà possibile prenotare l’appuntamento per il ritiro e l’attivazione della nuova carta “Dedicata a te”, l’iniziativa promossa dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Poste Italiane e INPS per sostenere le famiglie con redditi medio-bassi.

Come ritirare la carta dedicata a te

Poste Italiane ha comunicato che i nuovi beneficiari della misura potranno recarsi presso gli uffici postali per ritirare la propria carta, presentando un documento di identità valido e il codice fiscale. La prenotazione dell’appuntamento è possibile tramite app, sito web o altri canali digitali aziendali, selezionando il servizio “Altro”, l’ufficio postale di riferimento, la data e l’orario preferiti.

Fasce orarie utili

Nella provincia di Catania sono 89 gli uffici postali abilitati a questo servizio. Per evitare attese e assembramenti, Poste consiglia di prenotare nelle fasce orarie 14:30 – 17:00 negli uffici a doppio turno e 11:00 – 13:00 in quelli a turno unico, evitando possibilmente la giornata di lunedì, tradizionalmente più affollata.

I vecchi beneficiari, invece, riceveranno l’accredito del nuovo importo direttamente sulla carta già in loro possesso, senza necessità di recarsi allo sportello o di attivare una nuova tessera.

Comunicazione ufficiale

Poste Italiane ricorda inoltre che il ritiro della carta è riservato esclusivamente a chi abbia ricevuto comunicazione ufficiale dal proprio Comune di residenza. Solo chi è stato formalmente informato della disponibilità della carta potrà, dunque, procedere con la prenotazione e il successivo ritiro.

Per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile consultare la sezione dedicata del sito di Poste Italiane, dove sono disponibili istruzioni dettagliate e l’elenco completo degli uffici postali aderenti.