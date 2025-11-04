Si sono aperte il 30 ottobre 2025 le iscrizioni al semestre filtro di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria e si avrà tempo fino al 15 novembre per completare la registrazione. Si tratta, come stabilito dalle linee guida del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), della prima possibilità per poter accedere agli esami del semestre filtro.

A tal proposito si ricorda che le iscrizioni resteranno aperte fino alle 23:59 del 15 novembre 2025, e dovranno essere effettuate tramite il portale dell’università di riferimento. Di seguito tutte le informazioni sugli esami da superare e le votazioni.

Quando si svolgeranno i tre esami

Il primo appello per gli esami del semestre filtro è fissato per il 20 novembre 2025, con inizio alle ore 11:00 in tutte le università aderenti al programma. Ogni studente potrà affrontare uno, due o tutti e tre gli esami previsti, a seconda del percorso seguito e della propria preparazione.

Le materie d’esame per il primo appello sono le seguenti:

chimica e propedeutica biochimica;

fisica;

biologia

Ogni esame avrà una durata di 45 minuti, con un intervallo di 15 minuti tra una prova e l’altra, per consentire agli studenti di prepararsi per il successivo test. L’obiettivo di questa sessione è quello di valutare le competenze acquisite durante il semestre aperto.

La pubblicazioni dei risultati e le date da segnare

I risultati degli esami del primo appello saranno pubblicati entro il 3 dicembre 2025, attraverso i canali ufficiali di ciascun ateneo. Questo permetterà agli studenti di conoscere il proprio livello di preparazione e di valutare i progressi fatti. In base agli esiti, gli studenti potranno decidere se proseguire verso il secondo appello o se sarà necessario rafforzare la preparazione nelle materie in cui si sono riscontrate difficoltà. In altre parole, la pubblicazione dei risultatati potrebbe aiutare qualche studente a comprendere dove concentrarsi maggiormente nelle settimane che precedono il secondo appello, qualora volesse ripetere uno o più esami.

Per quanto concerne il secondo appello è fissato per il 10 dicembre e, anche in questo caso, inizieranno alle ore 11:00. Avranno la stessa struttura e saranno seguiti dalla pubblicazione dei risultati entro il 23 dicembre 2025. Le prenotazioni in questo caso saranno aperte per giorno 21 novembre e si chiuderanno il 6 dicembre 2025 alle ore 23:59.