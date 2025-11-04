Assunzioni UPIM: UPIM, uno dei marchi storici della distribuzione italiana, attivo dal 1928 e oggi parte del Gruppo OVS, è attualmente alla ricerca di nuovo personale da inserire nei propri team presso i numerosi punti vendita sparsi in tutta Italia, tra cui anche in provincia di Catania! Si ricorda che le opportunità lavorative riguarderanno diversi ruoli, anche per categorie protette. Di seguito tutte le offerte di lavoro aperte.

Assunzioni UPIM, magazzinieri

UPIM è attualmente alla ricerca di nuovi magazzinieri, presso i principali punti vendita d’Italia. Le risorse selezionate avranno la responsabilità di gestire con efficienza l’intero flusso della merce all’interno del magazzino. Si occuperanno della ricezione, gestione e organizzazione dei prodotti, assicurandosi che l’ordine e la pulizia siano sempre mantenuti al massimo livello. Inoltre, lavoreranno a stretto contatto con il team di vendita, contribuendo a rifornire i reparti. In questo caso il contratto offerto può essere sia part-time che full-time e le sedi di lavoro saranno: Roma (Vigna Clara), Cividale del Friuli, Piantedo (Iperal), Sanremo.

Assunzioni UPIM, addetti vendita per Catania

Posizioni aperte anche per il ruolo di addetto vendita. I nuovi sales assistant si dovranno occupare dell’accoglienza e assistenza clienti. Saranno responsabili anche dell’allestimento del punto vendita, seguendo le linee guida del team visual per garantire una disposizione curata e attrattiva della merce. Inoltre, sarà fondamentale aver maturato un’esperienza pregressa nel retail, che permetta di comprendere le dinamiche di un punto vendita e le esigenze della clientela.

I contratti offerti possono essere sia full-time che part-time, e in questo caso le sedi di lavoro saranno: Porto Sant’Elpidio, Mestre, Olbia, Roma, Cesena, Caltanissetta, Misterbianco, Teramo, Tolentino, Verona, Biella, Cattolica, Pistoia, Roncadelle, San Rocco al Porto, Carbonia, Colle Val d’Elsa, Forlì, Paese, Cividale del Friuli, Piantedo.

Assunzioni UPIM, per categorie protette in Sicilia

Le risorse selezionate per il ruolo di Sales Assistant – Categorie Protette (L. 68/99), iscritte al collocamento mirato ai sensi della Legge 68/99, saranno coinvolte in attività di assistenza alla clientela. Si occuperanno inoltre dell’allestimento e del riordino dello store, assicurandosi che il punto vendita sia sempre ordinato e accogliente. Anche in questo caso i contratti proposti per questo ruolo possono essere sia full-time che part-time e le sedi di lavoro saranno: Avellino, Paese, Cattolica, Ragusa, Olbia, Castellarano, Trieste e provincia, Pederobba, Città Sant’Angelo, Tolentino.