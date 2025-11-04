Assunzioni Amts Catania: nuove assunzioni in vista per l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta di Catania, che ha pubblicato un concorso per la selezione di 22 conducenti di autobus da inserire stabilmente nel proprio organico. L’iniziativa offre un’importante occasione di impiego a tempo indeterminato nel settore del trasporto pubblico locale, con scadenza per le candidature fissata al 26 novembre 2025. Di seguito, tutte le informazioni più utili per candidarsi.

Assunzioni Amts Catania: i requisiti

Il bando è rivolto a cittadini italiani o dell’Unione Europea in possesso dell’idoneità fisica e psicoattitudinale necessaria per lo svolgimento delle mansioni di conducente di linea. Tra i requisiti generali figurano l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza, la regolarità rispetto agli obblighi di leva e l’assenza di condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione.

Dal punto di vista professionale, sono richiesti il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media inferiore), la patente di guida di categoria D con almeno dieci punti residui e il certificato CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) persone, entrambi in corso di validità. Non possono partecipare coloro che siano stati dichiarati inidonei alla stessa mansione o destinatari di provvedimenti disciplinari che ne abbiano escluso l’accesso ai pubblici impieghi.

Assunzioni Amts Catania: lo svolgimento della selezione

La procedura di selezione si baserà su una valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione. In particolare, saranno considerati:

i titoli di studio;

le esperienze lavorative e professionali;

il punteggio residuo della patente di guida.

L’obiettivo è individuare i candidati più qualificati e con maggiore esperienza nel settore della guida di mezzi pubblici. La graduatoria finale determinerà l’assunzione dei 22 operatori di esercizio previsti dal bando, corrispondenti alla posizione 1, parametro 140, area professionale 3 del CCNL autoferrotranvieri.

Assunzioni Amts Catania: come presentare la domanda

La domanda di ammissione deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica entro le ore 12:00 del 26 novembre 2025, tramite la piattaforma dedicata disponibile sul sito ufficiale dell’Amts Catania. È richiesta la registrazione online e il versamento di una quota di partecipazione di 12 euro prima dell’invio della candidatura.

L’azienda raccomanda ai partecipanti di utilizzare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), poiché le comunicazioni ufficiali potrebbero avvenire anche tramite tale canale. Chi non ne possiede una può attivarla facilmente online, anche da smartphone.

Per ulteriori e più approfondite informazioni sull’opportunità, si consiglia una visione attenta del bando ufficiale.