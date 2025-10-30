Concorsi pubblici scadenza novembre 2025: Per il mese di Novembre sono stati aperti molteplici concorsi pubblici con scadenza nel 2025 per l’assunzioni di oltre 11.000 impiegati nell’amministrazione pubblica.

Le sedi di lavoro sono sparse in tutta Italia, prendendo in considerazione sia enti pubblici locali e centrali come: Ministeri, Camera dei Deputati, Comuni, Province, Regioni, Università, Scuole, Aziende Sanitarie e Forze militari.

I vari bandi dei concorsi pubblici sono indirizzati sia a partecipanti diplomati, laureati o chi sia in possesso di licenza media.

Nelle righe che seguono troverete l’elenco di alcuni dei bandi pubblici con le informazioni necessarie per accedervi.

Concorsi pubblici scadenza novembre 2025: 8095 posti

Entro il 12 novembre 2025 sarà possibile fare domanda per il banco di Concorso pubblico Esercito 2025 per l’inserimento di 6000 Volontari che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

A seguire è stato indetto il bando per il Concorso pubblico della Guardia di Finanza per 1985 Allievi Finanzieri con scadenza 2025. Il bando è aperto per civili o militari diplomati, o se in mancanza di diploma, possano acquisirlo entro l’anno scolastico 2025/26. I candidati dovranno presentare la domanda entro e non oltre il 21 novembre 2025.

Altri 2.500 Volontari potranno essere selezionati per il bando di concorso della Marina Militare. Verranno selezionati i civili in possesso di licenza media. Per partecipare al concorso bisognerà mandare la domanda entro il 26 novembre 2025.

Per i candidati in possesso di laurea, è stato emanato un Concorso per Marescialli dell’Aeronautica Militare, per l’assunzione di 70 Marescialli per la Categoria Supporto, Specialità Sanità / Informatica e Cibernetica / Servizi Tecnici. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 5 novembre 2025.

Infine, entro il giorno 8 novembre, è stato pubblicato il bando per l’inserimento di 40 Marescialli dell’Esercito con la Specializzazione Sanità. La selezione pubblica è aperta a militari e a civili laureati.

Bando per 450 magistrati ordinari: concorso pubblico magistratura 2026

Aperto il Concorso pubblico in Magistratura per il prossimo anno, 2026. Il bando mira all’assunzione di 450 Magistrati ordinari. La domanda deve essere presentata entro il 24 novembre 2025 ed è aperto ai laureati in Giurisprudenza, compresi i neolaureati senza più l’obbligo di frequenza di tirocini o scuole di specializzazione per le professioni legali né l’abilitazione alla professione forense.

FORMEZ PA: selezioni in Sicilia, Abruzzo, Lazio e da remoto

Formez PA ha indetto nuove selezioni per l’assunzione di 11 esperti che presteranno servizio presso diverse sedi in Sicilia, Abruzzo e Lazio ma sono previsti anche nuove opportunità: lavoro in smart working.

Possono presentare domanda chiunque sia in possesso di diploma o laurea ma che abbiano esperienza nel settore. Le scadenze per la partecipazione al concorso vanno dal 30 Ottobre 2025 o al 3 Novembre 2025.

Concorsi pubblici scadenza novembre 2025 per operatori con licenza media: INGV Sicilia

L’INGV, sezione Catania, ha aperto il bando per operatori tecnici presso l’Osservatorio Etneo, la selezione è interessata a civili che posseggano la licenza media per attività di supporto alla manutenzione di immobili e attrezzature, con gestione dei vari magazzini. La domanda potrà essere presentata entro il 10 novembre 2025.

Concorsi pubblici scadenza novembre 2025: 50 diplomati a Catania

L’azienda Sanitaria Provinciale ASP di Catania ha aperto un nuovo concorso per l’assunzione di nuovi assistenti amministrativi. Il bando prevede l’inserimento a tempo indeterminato di 50 diplomati, con qualsiasi tipologia di diploma superiore. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 20 novembre 2025.